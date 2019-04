El PSOE aprueba la tramitación para ampliar la residencia de mayores Residencia Municipal Braulia Ramos / JOSÉ UTRERA La oposición abandonó el pleno, argumentando que no habían tenido tiempo de revisar el expediente JOSÉ UTRERA BAZA Viernes, 26 abril 2019, 19:43

El Ayuntamiento de Baza aprobó en pleno el estudio de viabilidad para la ampliación de la residencia y de los pliegos para la licitación del proyecto de ejecución, la construcción, el equipamiento y la explotación del servicio, un paso con el comienza la tramitación administrativa que permitirá aumentar las plazas de residencia municipal en 80 nuevas y las de unidad de estancia diurna en otras 10 más. La licitación salió adelante con los votos del equipo de gobierno (PSOE) ya que el resto de concejales de los grupos municipales del PP, PA, IU y no adscrito secundaron al concejal de IU, Juan Ramón Gil y se ausentaron de la votación.

Las razones de los concejales para ausentarse fueron que no habían tenido tiempo material para estudiar el expediente, por lo que pedían que el asunto de dejará sobre la mesa y se debatiera en un pleno extraordinario a celebrar dentro de unos días.

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Alfredo Alles, considera que los munícipes habían tenido tiempo suficiente para estudiar el expedienté, si no durante los días de la Semana Santa, si desde el lunes pasado, pues hasta el miércoles por la tarde no se celebró el pleno. «de todas maneras, el proyecto deberá ser tramitado y aprobado definitivamente por la próxima corporación municipal. Y con su ausencia, no sabemos si IU, PP y los concejales Juan Rodriguez Agudo y María Teresa Navarro, están o no de acuerdo con la ampliación de la residencia».

Alfredo Alles, ironiza y dice que si se hubieran esperado y llevado el asunto al mes de mayo, les hubieran acusado de electoralistas.

La documentación aprobada establece las condiciones para acceder al proceso de adjudicación, así como las fórmulas de valoración de las ofertas de las empresas interesadas en su construcción y gestión y un borrador de proyecto que debe guiar a las empresas para la elaboración del proyecto. En la misma se valora la inversión prevista en 3,42 millones de euros y un plazo de adjudicación de 38 años y 9 meses, que es el periodo estimado para recuperar la inversión realizada en la construcción. Se contempla, además, un canon en especie de 1.317 horas de residencia al año, que se corresponden a 3,5 plazas para uso municipal.

La intención es publicar los pliegos en la plataforma de contratación del Estado en los próximos días, para que la adjudicación se realice en el menor tiempo posible, siendo la fecha prevista de funcionamiento para 2022, si se cumplen todas las previsiones y plazos establecidos en los pliegos.

El nuevo edificio quedará unido a la actual residencia, con la que compartirá algunas zonas comunes y acceso principal. Se levantará en un solar municipal colindante de 3.000 metros cuadrados, situado frente a la avenida José Salinas en su confluencia con la avenida de Murcia, y junto al que se ha reservado otros 2.000 m2 para futuras ampliaciones.