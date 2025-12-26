El proyecto REVIERTE señaliza una ruta a lo largo de acequias, molinos y fuentes de Caniles

El Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada (MemoLab) ha creado, en colaboración con el Geoparque de Granada, el Ayuntamiento de Caniles y ... las comunidades locales de regantes, un itinerario cultural y turístico de 11,3 kilómetros que recorre las principales acequias históricas de este municipio de la Sierra de Baza –las de Aguacía, Alcaicía, Guagüix, Manzanil y Cordobica, y algunos de sus ramales–, la Fuente de los Caños y varios molinos.

La señalización de este sendero circular, que comienza en el centro urbano de la villa, forma parte del proyecto de Memolab para revalorizar estas infraestructuras hidráulicas de la provincia de Granada, algunas de época medieval andalusí, que han sido reconocidas por el Ministerio de Cultura para su inclusión en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

Esta iniciativa, que incluye la señalización a lo largo de todo su recorrido y su homologación por la Federación Andaluza de Montañismo, pretende poner en uso y dar a conocer los antiguos caminos de los acequieros, a lo largo de los canales y partidores, molinos, fuentes y ramblas que modelan el paisaje de vega y huertas de Caniles, y poner en valor el trabajo de las comunidades de regantes en la gestión comunal del agua.

La creación de esta ruta se enmarca en el proyecto REVIERTE de impulso al aprovechamiento forestal sostenible, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Además de recorrer las infraestructuras de riego para la agricultura, el sendero pasa también junto a huellas del pasado industrial del municipio, como la antigua Azucarera de Nuestra Señora de las Mercedes, dentro del boom del cultivo y procesado de la remolacha en la provincia en las primeras décadas del siglo XX.

A través de señalética y paneles informativos que incluyen códigos QR, el caminante puede conocer el origen, usos tradicionales y funcionamiento actual de estas infraestructuras hidráulicas, así como la historia de Caniles y su patrimonio inmaterial.

Qué es REVIERTE

Junto a la creación de rutas culturales, REVIERTE tiene entre sus objetivos el estudio y recuperación de los sistemas históricos de riego; el fomento del asociacionismo entre los propietarios forestales para una selvicultura sostenible; la cuantificación y evaluación del capital forestal disponible mediante las últimas tecnologías en biometría forestal; y el desarrollo de una industria de productos de madera de chopo y pino local para la construcción con baja huella de carbono.

El proyecto, con un presupuesto total de 1,7 millones de euros, se desarrollará hasta finales de 2025 en cerca de 5.000 hectáreas de terrenos forestales, agrícolas y ganaderos en los municipios de Baza, Benalúa, Castilléjar, Castril, Cortes de Baza, Guadix, Huéneja, Huéscar, Jérez del Marquesado, Orce, Puebla de Don Fadrique y Valle del Zalabí. El objetivo es que la bioeconomía forestal se convierta en el revulsivo de una transformación ambiental, social y económica de estas comarcas azotadas por la despoblación.

Los socios del proyecto son, junto a la Universidad de Granada a través de MemoLab y la Unidad de Investigación de la Madera de Andalucía, las universidades de Santiago de Compostela (USC) y Pablo de Olavide (UPO), la Asociación de Propietarios Forestales de Andalucía Oriental para el Desarrollo Sostenible y Conservación de la Biodiversidad (Foret), la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal (PEFC España) y el Instituto Geológico y Minero de España del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IGME-CSIC).