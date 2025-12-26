Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Panel informativo del sendero IDEAL

El proyecto REVIERTE señaliza una ruta a lo largo de acequias, molinos y fuentes de Caniles

El sendero circular, de 11 kilómetros, recorre los sistemas de regadío históricos que han modelado el paisaje de vega y huertas del municipio del Parque Natural de la Sierra de Baza

JOSÉ UTRERA

CANILES

Viernes, 26 de diciembre 2025, 12:59

El Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada (MemoLab) ha creado, en colaboración con el Geoparque de Granada, el Ayuntamiento de Caniles y ... las comunidades locales de regantes, un itinerario cultural y turístico de 11,3 kilómetros que recorre las principales acequias históricas de este municipio de la Sierra de Baza –las de Aguacía, Alcaicía, Guagüix, Manzanil y Cordobica, y algunos de sus ramales–, la Fuente de los Caños y varios molinos.

