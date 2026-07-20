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La profesora Belén María Mesas, referente nacional de la innovación educativa

Ana Belén Mesas Sánchez, del IES Pedro Jiménez Montoya de Baza recibe en Zaragoza una de las ayudas 'Docentes Referentes' de Fundación Ibercaja en el primer acto presidido por la Infanta Sofía

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La profesora Belén María Mesas, referente nacional de la innovación educativa.
José Utrera García

José Utrera García

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La docente bastetana Belén María Mesas Sánchez se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la educación española tras recibir en Zaragoza ... una de las cinco ayudas nacionales 'Docentes Referentes' concedidas por Fundación Ibercaja. El reconocimiento, entregado en un acto institucional presidido por Infanta Sofía, sitúa a la profesora del IES Pedro Jiménez Montoya entre los referentes nacionales de la excelencia y la innovación educativa.

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La profesora Belén María Mesas, referente nacional de la innovación educativa

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