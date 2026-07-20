La profesora Belén María Mesas, referente nacional de la innovación educativa.

La docente bastetana Belén María Mesas Sánchez se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la educación española tras recibir en Zaragoza ... una de las cinco ayudas nacionales 'Docentes Referentes' concedidas por Fundación Ibercaja. El reconocimiento, entregado en un acto institucional presidido por Infanta Sofía, sitúa a la profesora del IES Pedro Jiménez Montoya entre los referentes nacionales de la excelencia y la innovación educativa.

Mesas Sánchez fue premiada en la categoría de Liderazgo Educativo, recibiendo una ayuda de 12.000 euros de manos de la propia Infanta Sofía. La convocatoria ha contado con 478 candidaturas procedentes de las 17 comunidades autónomas, evaluadas por un comité de expertos y un jurado integrado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito educativo.

El galardón reconoce una trayectoria marcada por la capacidad de conectar el aprendizaje con el compromiso social y medioambiental. La profesora de Biología y Geología ha impulsado proyectos como TransFilabres-Baza, Salvemos el Humedal del Baíco y En tus Manos, iniciativas que combinan sostenibilidad, participación ciudadana y trabajo con el territorio.

Uno de los aspectos más valorados por el jurado ha sido el impacto real de su labor en la comunidad. El proyecto desarrollado junto a su alumnado en defensa del Humedal del Baíco logró movilizar a la ciudadanía y culminó con la presentación de 5.000 firmas en el Parlamento de Andalucía para reclamar la protección de este espacio natural. Esta iniciativa convirtió el aula en un instrumento de transformación social y de sensibilización ambiental.

La docente ya había sido reconocida previamente en Baza con el galardón Serrano Más Popular, otorgado por la Asociación Proyecto Sierra de Baza, precisamente por su trabajo en favor de la conservación del humedal y por implicar al alumnado en acciones de defensa del patrimonio natural.

La entrega de premios se enmarcó en la conmemoración del 150 aniversario de Fundación Ibercaja y contó con la presencia de Rey Felipe VI, Reina Letizia y Princesa Leonor. Además del acto oficial, los 25 docentes finalistas participaron durante dos jornadas en un encuentro de trabajo bajo el lema «Crea tu propia constelación», destinado a compartir experiencias y buenas prácticas en áreas como liderazgo educativo, inclusión, sostenibilidad, investigación y educación para la salud.

La presencia de Belén María Mesas Sánchez entre las cinco personas galardonadas supone un importante respaldo para la comunidad educativa bastetana y para la provincia de Granada, al situar el nombre de Baza en el mapa nacional de la innovación pedagógica.

Con esta primera edición, Fundación Ibercaja pretende consolidar las ayudas «Docentes Referentes» como uno de los principales reconocimientos nacionales a la labor del profesorado. El premio recibido por la profesora bastetana no solo distingue una metodología educativa innovadora, sino también una forma de enseñar basada en la participación, la sostenibilidad y el compromiso con el entorno, valores que han convertido a Belén María Mesas Sánchez en un referente de la educación transformadora en España.

En los últimos días Belén María Mesas, ha recibido el reconocimiento unánime de la comunidad educativa, partidos políticos y el propio Ayuntamiento de Baza.