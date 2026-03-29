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La procesión de Jesús de la Paz abrió la Semana Santa Bastetana

El desfile procesional transcurrió con solemnidad en una tarde noche de intenso frio

José Utrera

Domingo, 29 de marzo 2026, 19:09

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La Semana Santa de Baza dio comienzo oficial con la procesión de la Entrada Triunfal de Jesús de la Paz en Jerusalén, conocida popularmente como « ... La Borriquilla», en una jornada marcada por la solemnidad y las bajas temperaturas propias de una tarde-noche inusualmente fría.

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