La procesión de Jesús de la Paz abrió la Semana Santa Bastetana

La Semana Santa de Baza dio comienzo oficial con la procesión de la Entrada Triunfal de Jesús de la Paz en Jerusalén, conocida popularmente como « ... La Borriquilla», en una jornada marcada por la solemnidad y las bajas temperaturas propias de una tarde-noche inusualmente fría.

Como es tradición cada Domingo de Ramos, el acto simbólico de apertura estuvo protagonizado por representantes de la Cofradía de la Soledad, a la que pertenece el Cristo Resucitado, encargado de cerrar la Semana de Pasión del pasado año. A las 16:00 horas, varias integrantes de esta hermandad hicieron entrega de la llave que simboliza el inicio y el final de la Semana Santa a la Cofradía de la Esperanza, responsable de inaugurar los desfiles procesionales de este año.

El cortejo procesional de Jesús de la Paz realizó su estación de penitencia con total normalidad, recorriendo las calles de la localidad en un ambiente de recogimiento. La imagen titular, obra del imaginero sevillano Antonio Dubé Herdugo, volvió a suscitar la admiración de fieles y visitantes. La dirección del paso estuvo a cargo de Manuel Muro Uribe y Alejandro Pérez Vargas, quienes guiaron con precisión el discurrir del desfile.

Uno de los momentos más destacados fue el inicio del cortejo tras la Cruz de Guía, donde un numeroso grupo de niños y niñas, ataviados con trajes hebreos y portando ramas de olivo, aportaron un aire festivo y tradicional a la procesión. Todos ellos forman parte de la Real e Ilustre Cofradía de la Entrada Triunfal de Nuestro Padre Jesús de la Paz en Jerusalén, Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista, conocida como la Cofradía de la Esperanza, cuyo Hermano Mayor es Iván Barragán

En el apartado musical, la procesión contó por primera vez con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores Flagelación y Gloria de Elche, que acompañó el recorrido con sus sones. Como gesto especial, la formación ilicitana ofreció una palma elaborada artesanalmente que fue portada por la imagen de San Juan Evangelista.

La programación de la Semana Santa bastetana contempla un total de once desfiles procesionales. Tras la jornada inaugural, las celebraciones continúan con la procesión de Nuestro Padre Jesús del Rescate, prevista para el lunes, seguida el martes por la Hermandad de la Santa Cruz, consolidando así una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

En principio se espera una Semana Santa tranquila meteorológicamente, con cielos despejados y temperaturas en torno a los 20 grados.