El presidente de la Diputación inaugura la ampliación del Parque de Bomberos de Baza Se trata de un nuevo edificio con una superficie útil de 507,80 m² que alberga un almacén y un hangar para vehículos

JOSÉ UTRERA BAZA Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha realizado una visita al Parque de Bomberos de Baza, para junto al alcalde de la localidad, Pedro Ramos, el diputado de Emergencias, Eduardo Martos, y el diputado de Centros Sociales, Mayores y Juventud, Roberto González inaugurar la ampliación de las instalaciones del Parque de Bomberos, un proyecto que se proyectó por el anterior equipo de gobierno provincial, presidido por José Entrena, quien puso la primera piedra. En esta instalación se ha invertido un total de 812.621 euros en la construcción de un nuevo almacén y un hangar para vehículos.

Francis Rodríguez ha señalado que «esta inversión demuestra el compromiso de la institución provincial con la seguridad y el bienestar de los vecinos de Baza y de toda la comarca. Mejorar las infraestructuras del parque refuerza la capacidad de respuesta de los bomberos y garantiza un servicio más ágil y eficaz ante cualquier emergencia».

Además, el presidente ha hecho hincapié en que «la Diputación sigue apostando por modernizar y ampliar los recursos del Consorcio Provincial de Bomberos, consciente de la importancia de ofrecer a los profesionales las mejores herramientas para desarrollar su labor. Con estas mejoras en Baza, damos un paso adelante en la protección de las personas y en la cobertura de un territorio extenso que necesita de un servicio rápido, preparado y bien equipado».

Por su parte, el alcalde de Baza, Pedro Ramos, ha indicado que «estas nuevas instalaciones que el parque de bomberos de nuestro municipio sea una referencia en toda la provincia. Agradecer al presidente y al resto de diputados lo bien que miran siempre a Baza y a esta zona de la provincia. Vamos a seguir trabajando para que nuestra comarca siga teniendo un servicio de bomberos adecuado y profesional».

Detalles de las obras

El parque de bomberos de Baza, construido a finales de los años 80, contaba con limitaciones de espacio que ahora han quedado solventadas gracias a esta actuación. En la zona del patio exterior y aprovechando una parcela colindante, se han levantado las nuevas instalaciones destinadas a hangar y almacén.

El nuevo edificio cuenta con una superficie útil de 507,80 m², distribuida en varias plantas. En el sótano se ubican 124,60 m² destinados a espacios de apoyo y almacenamiento, en la planta baja, 117,30 m² se reservan para recepción y almacenamiento de materiales operativos, la planta cochera, con 144,40 m², ofrece capacidad para vehículos de intervención, y, finalmente, la planta destinada a almacenes, con 121,50 m², permite centralizar y organizar el material necesario para el servicio.

La construcción se ha realizado mediante estructura de hormigón armado con losa de cimentación, mientras que el hangar se ha ejecutado con estructura metálica y forjado, lo que garantiza mayor resistencia y funcionalidad.

Otras inversiones

Coincidiendo con la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones, también se ha presentado un nuevo vehículo. Se trata de una unidad de transporte de personal, con una inversión de 49.401 euros, destinada a mejorar la operatividad y la formación del equipo del Parque de Bomberos de Baza.

Este parque, gestionado por el Ayuntamiento de Baza, y que aún no está integrado laboralmente en el Consorcio Provincial. Es el consistorio quien asume los costes del personal. Aunque si está integrado en cuanto al funcionamiento y operatividad del consorcio. El parque da cobertura a ocho municipios de la comarca como son Baza, Cúllar, Caniles, Zújar, Benamaurel, Cortes de Baza, Cuevas del Campo y Freila. En total, el servicio atiende a una población de 37.763 habitantes en un área de 1.731,49 km², garantizando una respuesta eficaz ante emergencias en una amplia zona del norte de la provincia.

Temas

Baza