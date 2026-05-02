Presentada una nueva edición de la revista «Péndulo» referente cultural de la Bastitania

El Museo Arqueológico Municipal de Baza fue escenario de la presentación del número 26 de la revista cultural Péndulo. Papeles de Bastitania, una publicación que ... continúa afianzándose como pieza clave en la vida cultural de la comarca. El acto reunió a autores, colaboradores e interesados en el patrimonio histórico local, llenando prácticamente el aforo disponible.

La apertura institucional corrió a cargo del concejal de Cultura, José Gabriel López, quien subrayó el valor de la revista como referente cultural. Sin embargo, el protagonismo recayó en la figura de su director, Francisco Tristán, cuya labor ha sido determinante para la consolidación y continuidad de este proyecto editorial.

Tristán no solo agradeció el respaldo de instituciones públicas y entidades colaboradoras —entre ellas varios ayuntamientos de la comarca, Baza, Benamaurel, Caniles, Cúllar y Huéscar; la Diputación de Granada, el Centro de Profesorado de Baza y el Centro Asociado de la UNED, así como el respaldo de la empresa Sacyr Infraestructuras. -sino que volvió a poner de manifiesto su compromiso con la difusión rigurosa del patrimonio bastetano. Su dirección ha permitido mantener una línea editorial sólida, combinando el trabajo de investigadores consolidados con nuevas voces que enriquecen cada edición.

El nuevo número reúne 15 trabajos a lo largo de 384 páginas, firmados por 21 autores. Entre sus contenidos destaca un amplio bloque dedicado al patrimonio en sentido amplio, abordando desde la recuperación de edificios históricos y oficios tradicionales hasta el análisis de documentación inédita y episodios poco conocidos de la historia local.

La publicación incluye además una necrológica dedicada a Manuel Arredondo Valenzuela, figura estrechamente vinculada a la trayectoria de la revista, así como su habitual repaso a las actividades culturales desarrolladas en la Bastitania durante el último año.

Durante el acto, Tristán cedió la palabra al arqueólogo y profesor de la UGR Antonio Ramos Millán, y al ingeniero bastetano Antonio Francisco Belmonte Sánchez, director de la empresa Sacyr, ya que fue esta compañía, bajo la gestión de este último, quien construyó el tramo de la A 92-N entre Baza y Puerto Lumbreras en la que, en poco menos de 100 km de distancia, se inventarió un centenar de yacimientos prehistóricos e históricos, y como expresó uno de ellos, «a yacimiento por Km», intentándose cumplir el difícil binomio de conjugar la construcción de la Autovía (necesaria para el desarrollo de nuestra tierra) y la conservación de los yacimientos arqueológicos. También como remarcaron ambos autores, de este artículo se publica una primera parte en esta edición, y la segunda en el próximo «Péndulo» el 27, y que es una reedición del mismo, aparecido en la revista «Antiquitas» de Priego de Córdoba en 2023, que, otorgado el permiso legal, se vuelve a reeditar aquí para que todos los bastetanos puedan conocer este importante artículo: «El origen del ambientalismo arqueológico».

La portada de la revista está protagonizada por el «Ídolo de El Malagón», una pieza prehistórica de más de 4.500 años considerada una de las representaciones femeninas más antiguas del territorio, reforzando el compromiso de la publicación con la puesta en valor del patrimonio histórico.

El acto concluyó con el anuncio de nuevos contenidos en preparación para el número 27, cuya publicación se prevé para finales de este año o a lo largo de 2027. Bajo la dirección de Francisco Tristán, Péndulo continúa consolidándose como uno de los principales instrumentos de investigación, divulgación y defensa del patrimonio cultural de la comarca bastetana.