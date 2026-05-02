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Presentada una nueva edición de la revista «Péndulo» referente cultural de la Bastitania

La revista, dirigida por Francisco Tristán, refuerza su papel en la difusión del patrimonio bastetano con una edición de 384 páginas y la participación de 21 autores

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Antonio Belmonte y Antonio Ramos
Antonio Belmonte y Antonio Ramos. (RICARDO CAÑABATE)

JOSÉ UTRERA

BAZA

El Museo Arqueológico Municipal de Baza fue escenario de la presentación del número 26 de la revista cultural Péndulo. Papeles de Bastitania, una publicación que ... continúa afianzándose como pieza clave en la vida cultural de la comarca. El acto reunió a autores, colaboradores e interesados en el patrimonio histórico local, llenando prácticamente el aforo disponible.

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