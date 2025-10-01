Presentada una moción de censura contra el alcalde de Castilléjar, Emilio Sánchez La moción se debatirá el 15 de octubre y presumiblemente Estefanía Martínez (PSOE) será la nueva alcaldesa

JOSÉ UTRERA CASTILLEJAR Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:49

Seis de los nueve concejales que confirman la corporación municipal de Castilléjar han presentado una moción de censura contra el actual alcalde Emilio Sánchez (Unidos por Castillejar), que gobierna en minoría desde ha más de un año, cuando cesó de sus funciones a dos concejales. El alcalde solo tiene el respaldo de un edil y otro del PP que por motivos laborales reside fuera del municipio. Se postula como alcaldesa la concejal socialista Estefanía Martínez Rodríguez

La moción de censura se venía preparando desde hacía meses, cuando el Tribunal Constitucional emitió sentencia favorable para que concejales que habían formado parte del equipo de gobierno municipal puedan firmar una moción se censura. En el caso de Castilléjar las conversaciones se han venido desarrollando desde este verano y han fructificado ahora. El lunes, una vez finalizado el pleno municipal, los seis concejales firmantes de la moción la suscribieron delante del secretario municipal y ayer martes el propio funcionario la registró.

Los promotores de la moción argumentan que el alcalde ha venido sufriendo una paulatina pérdida de confianza por parte de los concejales del pleno del ayuntamiento, incluidos los de su propio grupo, hasta el punto de quedar prácticamente solo, sin posibilidad de armar ninguna mayoría en torno a su gestión.

«Dicha pérdida de confianza ha tenido que ver con una actitud poco transparente, una gestión unipersonal y una deriva errática e improvisada en la toma de decisiones al frente del ayuntamiento», indican.

«Esta gestión ha tenido el ejemplo más flagrante en la tramitación del proyecto de planta de biometano que ha movilizado a gran parte de la población de Castilléjar. Desconfiamos de las gestiones realizadas por el alcalde con la empresa promotora y parece difícil de creer que el alcalde desconociera las intenciones de esta empresa con un proyecto de más de 30 millones de euros».

Los seis concejales que apoyan la moción rechazan la instalación de esta planta en el término municipal de Castilléjar, así como proyectos que puedan poner en peligro los valores ambientales, culturales y sociales del municipio de Castilléjar.

Los ediles califican la situación actual del Ayuntamiento de Castilléjar como «emergencia» y, como tal, «siendo concejales de esta corporación y movidos por el sentido de responsabilidad, consideramos imprescindible la formación de un nuevo gobierno que dé estabilidad y certidumbre en lo que resta de legislatura».

En la propia moción se documenta la aceptación para ser elegida alcaldesa, la concejal Estefanía Martínez Rodríguez, con el apoyo de Luisa García Sarabia, (PSOE) Valeriano Quiles Reche, ( PSOE), Cristina Cano Iriarte, (Unidos por Castilléjar), Jorge Reyes Pedrosa, (Unidos por Castilléjar) y Montserrat Navarro Valdivieso, Concejala del grupo no adscrito.