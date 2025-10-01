Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estefanía Martínez concejal del PSOE se postula para la alcaldía de Castillejar IDEAL

Presentada una moción de censura contra el alcalde de Castilléjar, Emilio Sánchez

La moción se debatirá el 15 de octubre y presumiblemente Estefanía Martínez (PSOE) será la nueva alcaldesa

JOSÉ UTRERA

CASTILLEJAR

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:49

Seis de los nueve concejales que confirman la corporación municipal de Castilléjar han presentado una moción de censura contra el actual alcalde Emilio Sánchez (Unidos por Castillejar), que gobierna en minoría desde ha más de un año, cuando cesó de sus funciones a dos concejales. El alcalde solo tiene el respaldo de un edil y otro del PP que por motivos laborales reside fuera del municipio. Se postula como alcaldesa la concejal socialista Estefanía Martínez Rodríguez

La moción de censura se venía preparando desde hacía meses, cuando el Tribunal Constitucional emitió sentencia favorable para que concejales que habían formado parte del equipo de gobierno municipal puedan firmar una moción se censura. En el caso de Castilléjar las conversaciones se han venido desarrollando desde este verano y han fructificado ahora. El lunes, una vez finalizado el pleno municipal, los seis concejales firmantes de la moción la suscribieron delante del secretario municipal y ayer martes el propio funcionario la registró.

Los promotores de la moción argumentan que el alcalde ha venido sufriendo una paulatina pérdida de confianza por parte de los concejales del pleno del ayuntamiento, incluidos los de su propio grupo, hasta el punto de quedar prácticamente solo, sin posibilidad de armar ninguna mayoría en torno a su gestión.

«Dicha pérdida de confianza ha tenido que ver con una actitud poco transparente, una gestión unipersonal y una deriva errática e improvisada en la toma de decisiones al frente del ayuntamiento», indican.

«Esta gestión ha tenido el ejemplo más flagrante en la tramitación del proyecto de planta de biometano que ha movilizado a gran parte de la población de Castilléjar. Desconfiamos de las gestiones realizadas por el alcalde con la empresa promotora y parece difícil de creer que el alcalde desconociera las intenciones de esta empresa con un proyecto de más de 30 millones de euros».

Los seis concejales que apoyan la moción rechazan la instalación de esta planta en el término municipal de Castilléjar, así como proyectos que puedan poner en peligro los valores ambientales, culturales y sociales del municipio de Castilléjar.

Los ediles califican la situación actual del Ayuntamiento de Castilléjar como «emergencia» y, como tal, «siendo concejales de esta corporación y movidos por el sentido de responsabilidad, consideramos imprescindible la formación de un nuevo gobierno que dé estabilidad y certidumbre en lo que resta de legislatura».

En la propia moción se documenta la aceptación para ser elegida alcaldesa, la concejal Estefanía Martínez Rodríguez, con el apoyo de Luisa García Sarabia, (PSOE) Valeriano Quiles Reche, ( PSOE), Cristina Cano Iriarte, (Unidos por Castilléjar), Jorge Reyes Pedrosa, (Unidos por Castilléjar) y Montserrat Navarro Valdivieso, Concejala del grupo no adscrito.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  3. 3

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  4. 4 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  5. 5 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  6. 6 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  7. 7 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  8. 8

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  9. 9

    Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO
  10. 10 Este es el sueldo oficial que cobrarán los profesores de la concertada en Andalucía este curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Presentada una moción de censura contra el alcalde de Castilléjar, Emilio Sánchez

Presentada una moción de censura contra el alcalde de Castilléjar, Emilio Sánchez