La presencia humana en los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva en Orce son entre 200 y 300 mil años más antiguos que Atapuerca

Un equipo liderado por Bienvenido Martínez-Navarro y Sergio Ros-Montoya acaba de publicar en la revista l'Anthropologie un artículo titulado Cronología de los ... yacimientos del Pleistoceno inferior de Orce y Huéscar (Cuenca de Baza, SE de España), que contiene una revisión crítica sobre los datos bio y geocronológicos de los yacimientos del Pleistoceno inferior de Orce y Huéscar.

La cuenca de Baza conserva uno de los registros continentales más completos del Pleistoceno inferior europeo y es fundamental para los debates sobre la cronología de las primeras dispersiones humanas hacia Europa occidental. Este estudio proporciona un marco bio y geocronológico actualizado para los yacimientos clave de Orce (Fuente Nueva-1, Venta Micena, Barranco León y Fuente Nueva-3), conjuntamente con la cercana localidad de Huéscar-1. En él se integran los datos procedentes de la bioestratigrafía de grandes y pequeños mamíferos, es decir, de las sucesivas asociaciones de fauna cuaternaria registradas, con el paleomagnetismo, basado en la alternancia de orientación de los minerales del hierro en los sucesivos estratos, y las dataciones numéricas publicadas basadas en técnicas radiométricas (ESR, series de uranio y núclidos cosmogénicos).

La combinación de todos estos datos permite afinar la cronología de los distintos niveles fosilíferos de los ricos registros paleontológicos de Orce y Huéscar, que abarcan desde el llamado Villafranquiense medio hasta el Epivillafranquiense. Así, el yacimiento más antiguo de la serie, Fuente Nueva-1, localizado en la base de la Cañada de Vélez de Orce, se sitúa cerca de la transición Villafranquiense medio-superior (aproximadamente en torno a 2,1-2,0 millones de años. El famoso yacimiento de Venta Micena registra una fauna derivada del mundialmente conocido yacimiento de Dmanisi, situado en el Cáucaso y datado en 1,8 millones de años, donde se encuentran las evidencias de presencia humana más antiguas fuera de África, por lo que Venta Micena presenta una datación próxima a 1,6-1,5 millones de años. Barranco León y Fuente Nueva-3 se encuentran estratigráficamente por encima de Venta Micena y presentan además elementos faunísticos más recientes, han proporcionado artefactos líticos, huesos con marcas de corte y un diente de leche humano, y tienen una edad comprendida entre 1,5 y 1,3 millones de años, lo que documenta la presencia humana más antigua bien datada en Europa Occidental. Los cambios faunísticos entre Venta Micena y estos dos yacimientos indican una creciente apertura ambiental y aridez. El yacimiento de Huéscar-1 representa una comunidad de mamíferos epivillafranquienses, posterior, de una edad comprendida entre 1,07 y 0,8 millones de años, caracterizada por especies más generalistas, vinculados a la Transición del Pleistoceno Inferior al Medio.

Las evidencias combinadas por todas estas metodologías respalda una secuencia diacrónica que confirma que los primeros humanos llegaron al suroeste de Europa en torno a 1,4-1,5 millones de años, 200 ó 300 mil años antes del regreso de los cerdos, que se habían extinguido de Europa en torno a 1,8-1,7 millones de años, y no regresaron hasta hace 1,2-1,1 millones de años, dando inicio del Epivillafranquiense. Ni en Venta Micena, ni en ninguno de los yacimientos con presencia humana de Orce, Fuente Nueva-3 y Barranco León, hay cerdos, mientras que sí los hay en abundancia en Atapuerca. Por tanto, Fuente Nueva-3 y Barranco León son anteriores a los yacimientos más antiguos de Atapuerca en 200 ó 300 mil años.

El articulo cientifico recien publicado cuenta con las referencias de Bienvenido Martínez-Navarro, Sergio Ros-Montoya, María-Patrocinio Espigares, Joan Madurell-Malapeira, Guillermo Rodríguez-Gómez, Alejandro Granados, Isidoro Campaña, José Manuel García-Aguilar, Antonio Guerra-Merchán, Paul Palmqvist (2026).