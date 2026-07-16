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La presencia humana en los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva en Orce son entre 200 y 300 mil años más antiguos que Atapuerca

Un estudio publicado por los investigadores Bienvenido Martinez y Sergio Ros en la revista l'Anthropologie asi lo demuestra

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Sergio Ros y Bienvenido Martínez.
José Utrera García

José Utrera García

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Un equipo liderado por Bienvenido Martínez-Navarro y Sergio Ros-Montoya acaba de publicar en la revista l'Anthropologie un artículo titulado Cronología de los ... yacimientos del Pleistoceno inferior de Orce y Huéscar (Cuenca de Baza, SE de España), que contiene una revisión crítica sobre los datos bio y geocronológicos de los yacimientos del Pleistoceno inferior de Orce y Huéscar.

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La presencia humana en los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva en Orce son entre 200 y 300 mil años más antiguos que Atapuerca

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La presencia humana en los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva en Orce son entre 200 y 300 mil años más antiguos que Atapuerca