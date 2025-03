El PP tampoco aprueba sus presupuestos para Baza en el segundo intento

JOSÉ UTRERA BAZA Lunes, 31 de marzo 2025, 12:03 Comenta Compartir

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baza, PP y el concejal no adscrito, no han logrado aprobar el presupuesto municipal para este año 2025 en su segundo intento. Esta vez, ni siquiera pudieron ser debatidos, ya que fueron presentados por vía de urgencia aprovechando el pleno ordinario del mes de marzo y que previamente habían sido aprobados en Comisión Informativa. La oposición negó tal urgencia.

La oposición municipal considera que la decisión de llevar los presupuestos a pleno por la vía de urgencia no es la adecuada y dejaba abierta una posibilidad real de ser impugnados.

Lidia Sánchez, la portavoz de Compromiso por Baza, de cuyo voto depende la aprobación de los presupuestos, objecióna sobre la urgencia que propone el PP y critica la falta de negociación real y recuerda que la primera presentación presupuestaria se hizo en un Pleno extraordinario con mayor formalidad, mientras que en esta ocasión, se plantea de forma «urgente» sin justificación suficiente. «No se puede aprobar un presupuesto en dos horas cuando han utilizado media hora solo para defender la urgencia», argumenta. También insistió en que algunas de las propuestas anunciadas no están reflejadas en el documento presentado y que ciertas partidas, como las subvenciones a asociaciones, que es una de las excusas para la urgencia, podrían ejecutarse mediante modificaciones de crédito.

El concejal de Hacienda Ramón López, defiende la urgencia señalando que «cada día que pasa es un día perdido» y enumeró una serie de proyectos que dependen de la aprobación presupuestaria, como la mejora de infraestructuras municipales, la rehabilitación de espacios públicos y el impulso de nuevas inversiones en la ciudad. «No aprobar este presupuesto es, no ser conscientes de la oportunidad perdida», afirma, a la vez que pide especialmente el apoyo de Compromiso por Baza, y recordar que «fueron ellos quienes facilitaron el actual gobierno».

El portavoz socialista, Manolo Gavilán, critica que los presupuestos solo han sido negociados con Compromiso por Baza, pero sin negociar con el resto de partidos políticos. También expuso dudas sobre la legalidad del procedimiento que sé había seguido para llevar los presupuestos al pleno lo que motivó su voto en contra de la urgencia. «Es una chapuza que el PP quiera debatir los presupuestos por vía de urgencia y no seguir la normativa» Manolo Gavilán también recuerda que hay maneras para pagar las subvenciones y ayudas comprometidas, con los presupuestos prorrogados y no utilizar a los colectivos y asociaciones como rehenes para presionar a la oposición.

El alcalde Pedro Ramos, señala que votar el presupuesto es más que aprobar unas cuentas, ya que implica evaluar la gestión y mostrar confianza en el equipo de gobierno. Acusa a la oposición de «perder el tiempo en rebatir argumentos» y lamenta que Compromiso por Baza, tras haber planteado reivindicaciones que se han incorporado al proyecto, ahora condicione su aprobación a una futura negociación, lo que considera «inviable».

El concejal no adscrito, Rafa Azor, cuestiona las intenciones de los grupos políticos y critica que, el equipo de gobierno del que forma parte «llega tarde y con prisas». A la vez que reconoce ser menos demócrata que sus compañeros y lamenta que los presupuestos no se llevaran a pleno en el mes de diciembre, cuando la oposición tenía un concejal menos tras la dimisión del portavoz de Izquierda Unida. El propio alcalde también ha comentado que se arrepiente de no haber aprovechado esta circunstancia.

Las cuentas municipales para 2025 ascienden a más de 34 millones de euros. Según el equipo de gobierno, la planificación se ha realizado sin incrementar impuestos ni tasas municipales, sin recurrir a préstamos y sin enajenar patrimonio