El PP propone una mejora en las instalaciones deportivas

El candidato a la alcaldía de Baza por el PP, Pedro J. Ramos, ha informado de su intención de mejorar el estado de las instalaciones deportivas, la construcción de un segundo pabellón de deportes en la actual pista polideportiva, así como un mayor apoyo a las entidades deportivas de la ciudad escuchando sus demandas.

«El estado de las instalaciones deportivas es claramente mejorable. Algunas de ellas como puede ser la pista de atletismo están en un estado lamentable, de tal manera que las gradas están sujetadas por puntales desde hace ya años, y donde se hacen encuentros de atletismo en cuyas gradas se sientan los escolares en estos encuentros con el riesgo que ello conlleva para su integridad ante un posible desplome. Además, la pista está en un estado que incluso dificulta el uso para el que está concebido. Otras como el polideportivo tienen graves problemas, desde su apertura, que nunca se ha querido por parte de los gobiernos socialistas solucionar como pueden ser la falta de caudal de agua en los vestuarios, así como la caldera de gasoil que fue adaptada a pellets y es muy problemática, o el problema de los nidos de las palomas en la pista de las cuevas que además afecta a los vecinos colindantes».

También ha manifestado su preocupación por la falta de planificación de las obras antes de su construcción, como ha pasado con las pistas de tenis proyectadas en el polideportivo, que una vez que se demolieron las gradas del campo de futbol para acercarlas al terreno de juego y dar más anchura a las pistas de tenis, una vez construido los saneamientos, suministros, muros, etc., se dieron cuenta que no había espacio suficiente para las pistas proyectadas, por lo que al final han optado por poner una pista de vóley playa y una de tenis no homologada con el coste económico que ello conlleva.

«Igualmente nos preocupa que dada la dispersión de instalaciones deportivas que hay y el no haber aumentado el personal, incluso cuando ha habido alguna baja por jubilación, hace muy difícil poder llevar el correcto mantenimiento con el número de empleados actuales».

Pedro J. Ramos considera vital la importancia del deporte en la sociedad bastetana y es por ello por lo que debemos tener unas instalaciones acordes a las necesidades de la población. Además, estas instalaciones son parte del patrimonio bastetano que no podemos dejar perder.