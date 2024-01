El PP ofrece al concejal de IU, la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Baza ofrece al concejal de Izquierda Unida, Juan Ramón Gil van Gils, que se haga responsable en cuanto quiera, desde este mismo momento incluso, de la gestión de lo que sería un Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio a través de la empresa pública EMUVIBA. El alcalde, Pedro J. Ramos, responde así al edil de IU que reconocen expresamente que «IU Baza apostará fuerte por esa solución definitiva a este problema, porque tenemos la valentía, la capacidad y el conocimiento para poder llevarlo a cabo». «En base a esta rotunda afirmación y creyendo en la honestidad y la responsabilidad de este concejal, desde el equipo de gobierno le proponemos que se libere de su actual trabajo en la Mancomunidad de Municipios de Huéscar y que gestione, desde la empresa pública EMUVIBA, este importante servicio público para el que tantas iniciativas parece tener. Juan Ramón Gil van Gils tiene la oportunidad para dar la «estabilidad y tranquilidad» que él mismo reclama para las trabajadoras y los usuarios de este servicio», indica el alcalde.

En consonancia con lo que se ha anunciado estos días, Pedro J. Ramos defiende que la mejor manera de solucionar los desajustes administrativos que presenta el actual contrato que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio pasa por redactar unas nuevas bases y sacar el servicio a licitación pública. «No podemos seguir trabajando con los reparos que constantemente nos ponen los técnicos y sin la garantía jurídica de que el Ayuntamiento lo está haciendo bien». «Pero, -explica el alcalde-, si el concejal de Izquierda Unida asegura que tiene una solución mejor, especialmente para las trabajadoras y los usuarios, con la cual también se solucionarían los inconvenientes que nosotros queremos corregir, le animamos a que dé el paso y trabaje para su ciudad. Mi equipo y yo solo queremos lo mejor para Baza y para los bastetanos».

El PP y el concejal no adscrito están dispuestos a poner en marcha inmediatamente los trámites administrativos para que Juan Ramón Gil sea gerente de este servicio municipal, buscando la forma legal más adecuada y eficaz para el Ayuntamiento, para las trabajadoras, para los usuarios y para el mismo Gil van Gil. «Desde el equipo de gobierno del Partido Popular no nos duelen prendas a la hora de poner en manos del concejal de Izquierda Unida lo que él mismo considera «el servicio municipal más sensible, con mayor envergadura a nivel de empleo, con más de 800 usuarios, de todos los que presta el Ayuntamiento de Baza», asegura el alcalde, «ya que coincidimos con este concejal en que estamos hablando del servicio municipal «más maltratado, con menos estabilidad y más cambios de todos los que presta el Ayuntamiento de Baza en los últimos 20 años», como él dice », insiste Ramos. Juan Ramón Gil van Gils tiene la gran oportunidad de hacer realidad en cuanto él quiera lo que él mismo propone, es decir, revertir esa situación «para un mejor funcionamiento del servicio y una mejor atención a sus usuarios».

«Coja el testigo, tome la gestión del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio a través de la empresa pública EMUVIBA y demuéstrele a Baza que lo que usted dice es verdad y no solo un brindis al sol redactado para hacer daño al equipo de gobierno del ayuntamiento y para crear alarma entre las trabajadoras y los usuarios». «Nosotros –sigue diciendo el alcalde- queremos acabar con las irregularidades que presenta el actual contrato; si usted cree que hay otra forma para hacerlo y dice tener la valentía, la capacidad y el conocimiento, virtudes que nos niega a nosotros, acepte la decisión política que estamos ofreciéndole y demuéstrele a Baza que usted no está haciendo demagogia, criticando y faltando al respeto». «Esperamos una respuesta afirmativa en este caso, no como ocurrió cuando le ofrecimos la concejalía que usted quisiera o cuando le ofrecimos entrar a formar parte de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, donde se asumen las responsabilidades de las decisiones que se toman». Finaliza el alcalde bastetano.