El PP no logra apoyos para aprobar los salarios del equipo de gobierno de Baza

Primer pleno tras el de constitución y primer revés para el equipo de gobierno del PP que no pudo aprobar los sueldos de concejales y alcalde y tampoco el del personal de libre designación. PSOE, Izquierda Unida, Vox y Compromiso por Baza sumaron sus fuerzas y los 12 votos impidieron que el PP con 9 pudiera sacar adelante su propuesta.

El 17 de junio el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, fue elegido por 11 votos, los suyos y el apoyo de Vox y de Compromiso por Baza. Pero ahora pese a las negociaciones realizadas con casi todos los grupos políticos, no han cuajado y el equipo de gobierno, tendrá que volver a negociar si quiere sacar adelante su propuesta. A priori parece que no lo tiene muy difícil con Compromiso por Baza, pero fue una sorpresa que su concejala Lidia Sánchez votará en contra, según el alcalde le ha dado todo lo que había pedido.

Con Izquierda Unida, pasa casi lo mismo, el PP ha intentado incluirlo en el equipo de gobierno y darle responsabilidades, al concejal Juan Ramón Gil van Gils le gustaba como sonaba la música, pero la Asamblea Local, se opone a gobernar con el PP. Con Vox parecía mucho más fácil, pero su concejal Rafael Azor, ya dijo en el pleno de constitución que no sabía si había hecho bien al votar a favor del PP y elegir alcalde a Pedro Ramos. El edil de Vox, insiste en querer trabajar y ayudar, pero se siente ignorado, cuando no engañado porque lo que prometieron, según él no le han cumplido. El alcalde, considera que sí había acuerdo, pero el problema es que Vox ahora quiere más y algo de lo que pide es «imposible de podérselo dar». El equipo de gobierno le ofrece la gerencia de la empresa Emuviba con 40.000 euros de sueldo, pero al parecer una persona que no forma parte del ayuntamiento le ofreció algo más.

Rafael Azor, volvió a reiterar lo ya dicho hace un mes, que los concejales del equipo de gobierno del PP, no están preparados para llevar adelante un ayuntamiento como el de Baza, «deberían de haber esperado y aprender en la oposición y llegado el momento se hubiera presentado una moción de censura contra el PSOE» Ahora la situación es que el alcalde puede ser «Pedro el breve». Dijo.

El concejal de IU, Juan Ramón Gil van Gil, además de confirmar que ha hablado mucho con el PP, «dialogo que no presión». Dió una lección de lo que debe de ser gobernar en minoría, donde el equipo de gobierno debe de proponer y negociar las veces que hagan falta hasta alcanzar acuerdos.

Diferencias con las cifras

La polémica entre el PP y el PSOE e IU fue cuestión aritmética, el equipo de gobierno defiende que el coste anual de los sueldos de alcalde, concejales y tres liberados es de 437.000 euros, según ellos un 10 % menos que la anterior corporación, pero el portavoz del PSOE, Manolo Gavilán, presenta otras cifras que dicen que el coste es casi un 6% más que antes. La anterior corporación costaba 413.000 euros, la diferencia es de 24.000 euros.

Sobre el sueldo del alcalde 45.000 euros nadie lo discute, era lo que cobraba en principio el exalcalde socialista hasta que se jubiló y dejo de cobrar del ayuntamiento, tampoco cobraba del Ayuntamiento Pedro Fernández que era diputado provincial y vicepresidente de la Diputación de Granada. Es cierto que antes había concejales presidentes de unidad que cobraban más que los 30.000 euros que van a cobrar los actuales, la discrepancia está en la suma total de los que costaba antes el equipo de gobierno que tuvo que soportar duras críticas, incluidas las del actual alcalde y lo va a costar el actual. En el pleno también se rechazó el personal de libre designación que ahora van a ser tres personas, dos a jornada completa y una a media jornada. Antes eran dos a jornada completa.

El pleno de organización si se aprobó que los plenos ordinarios se celebrarán los últimos jueves de cada mes a partir de las 20:30 horas, que habrá cinco grupos políticos municipales (PSOE, PP, IU, VOX y CxB) y que la gestión se divide en cinco Comisiones Informativas, que denominadas por sus primeras competencias son Urbanismo, Gobernación, Economía, Bienestar Social y Mantenimiento. En cada una de ellas se incluyen tareas y cometidos diversos que lo más posible es que tengan que cambiar para poder establecer futuros acuerdos. La sesión estableció los funcionarios que actuarán como secretarios en cada Comisión y los representantes de la corporación en los distintos órganos colegiados que se distribuyen en la ciudad, desde colegios hasta asociaciones, etc. En principio, la Junta de Gobierno Local estará integrada por ocho miembros: Pedro J. Ramos (alcalde), Ramón López (Economía), Mª Carmen López (Urbanismo), Priscila Martínez (Bienestar Social), José A. Valdivieso (Mantenimiento), Juan Antonio Corral (Juventud), Antonio Peña (Agricultura) y Mª Carmen Sánchez (Gobernación). Se queda fuera de ella el concejal de Cultura, José Gabriel López.