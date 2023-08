El concejal de Vox se incorpora al equipo de gobierno del PP en Baza

El alcalde Baza, Pedro Justo Ramos (PP), confirma la incorporación al equipo de gobierno del concejal de Vox, Rafa Azor que tendrá entre sus responsabilidades el servicio de recogida de basura, mantenimiento y jardines de la ciudad y el ofrecimiento de dirigir la empresa municipal de vivienda, Emuviba. Pedro Ramos, ha informado que ya se ha plasmado por escrito el acuerdo PP-Vox, lo que en la práctica supone que a partir de ahora el equipo de gobierno municipal suma un nuevo concejal y ya dispone de diez, quedándose a uno de la mayoría absoluta.

Rafael Azor tendrá una dedicación completa por la que cobrará 30.000 euros anuales, el mismo sueldo que el resto de concejales en sus mismas condiciones de exclusividad. «Le damos la oportunidad de trabajar por la ciudad, como nos había pedido reiteradamente, y como queremos hacer también nosotros; a diferencia de otras formaciones, Rafael Azor no ha puesto ninguna línea roja y no tiene ningún inconveniente en que cualquier otro partido se sume a la gestión municipal», comenta el alcalde.

Pedro Ramos, señala que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baza ha dado un paso importante para demostrar a la población y al resto de formaciones políticas que quieren consolidar cuanto antes sus cargos y trabajar con todas las garantías en la gestión del municipio. Para que la legislatura sea lo más tranquila posible y los esfuerzos se centren solo en mejorar la ciudad, en este sentido Ramos, ha propuesto a todas las formaciones políticas de la corporación «que arrimen el hombro de verdad» y que formen parte de la Junta de Gobierno Local junto a los concejales del PP que ya están en ella. «Estamos dispuestos a sacar de la Junta de Gobierno a algunos de nuestros concejales para que esos puestos los ocupen los representantes del resto de los grupos municipales y gobernemos Baza entre todos y sin suspicacias», asegura el alcalde. Se trata de una propuesta «valiente y sin precedentes», dice Ramos, que lo único que persigue «es que nos dejen trabajar y que puedan participar si quieren en las decisiones importantes que se van a tomar en la legislatura».

Sueldo de los concejales

La remodelación del organigrama de gobierno por la incorporación de Rafael Azor será uno de los puntos del pleno extraordinario que se ha convocado para este viernes. Aunque el punto de más interés será el referente a los sueldos de los concejales del equipo de gobierno. Según el alcalde, la masa salarial que se propone es similar a la que se estableció en el inicio de la pasada legislatura por la mayoría absoluta del PSOE. Pedro Ramos confía en contar, al menos, con la abstención de PSOE, IU y Compromiso por Baza. «Después de las conversaciones mantenidas en la Junta de Portavoces, no hay argumentos sólidos para votar en contra de esta propuesta, que nos permitiría despejar la incertidumbre y la inestabilidad con la que estamos trabajando. Si otras cuestiones, ideológicas o ajenas que no alcanzamos a comprender, no les permite votar a favor, la abstención es una buena manera de desatascar la situación y dejarnos demostrar lo que queremos hacer por Baza», concluye el alcalde.

El PSOE ya ha anunciado que votaran en contra de la propuesta del equipo de gobierno. Juan Ramón Gil de Izquierda Unida y Lidia Sánchez de Compromiso por Baza, no se han pronunciado, sin uno de estos votos la propuesta volverá a ser rechazada, salvo sorpresa o ausencia de algún concejal.