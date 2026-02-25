Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Soledad Martínez Román portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huéscar JOSÉ UTRERA

El PP denuncia la «externalización de servicios» en el Ayuntamiento de Huéscar

Soledad Martínez recuerda que los socialistas comparten un gobierno en el que la ayuda a domicilio, la limpieza viaria y la de los centros escolares corre a cargo de la empresa privada

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Miércoles, 25 de febrero 2026, 08:53

Soledad Martínez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huéscar, ha denunciado la «incoherencia e hipocresía del PSOE, que supuestamente aboga por la gestión ... directa de los servicios públicos cuando los externaliza desde el propio ayuntamiento».

