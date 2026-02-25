El PP denuncia la «externalización de servicios» en el Ayuntamiento de Huéscar
Soledad Martínez recuerda que los socialistas comparten un gobierno en el que la ayuda a domicilio, la limpieza viaria y la de los centros escolares corre a cargo de la empresa privada
JOSÉ UTRERA
HUÉSCAR
Miércoles, 25 de febrero 2026, 08:53
Soledad Martínez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huéscar, ha denunciado la «incoherencia e hipocresía del PSOE, que supuestamente aboga por la gestión ... directa de los servicios públicos cuando los externaliza desde el propio ayuntamiento».
Martínez ha recordado que «los socialistas se dedican a pedir en el pleno a otras administraciones que gestionen servicios de forma directa, cuando la realidad es que están trabajando en una nueva licitación de la ayuda a domicilio, a la que se suma la gestión privada de la limpieza viaria y la de los centros escolares de Huéscar».
Martínez insiste que el debate sobre la gestión de los servicios públicos exige «seriedad y un mínimo de coherencia. No se puede defender un modelo en las mociones contra los demás y practicar en el ayuntamiento exactamente lo contrario: es tomar el pelo a los vecinos de Huéscar», apunta.
La portavoz ha concluido señalando que «si el PSOE quiere hablar de gestión directa, primero debe explicar por qué externaliza los principales servicios municipales; ahora es el momento de demostrar con hechos lo que defienden en público y exigen a otras administraciones».
