El PP de Baza arremete contra la oposición, a la que acusa de bloquear el ayuntamiento

El alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos y su equipo de gobierno, que el pasado viernes, por segunda vez no lograron sacar adelante las liberaciones y los sueldos del equipo de gobierno, arremeten con inusitada dureza contra todos los grupos de la oposición. Hubo acusaciones contra PSOE, Izquierda Unida y Compromiso por Baza, a la vez que defendieron la integración en el equipo de gobierno del concejal de Vox. «Nos parece ridículo establecer líneas rojas con un partido político que siempre ha respetado la legalidad y ha funcionado con las reglas de la democracia que establece la ley. Otra cosa sería sentarse a hablar con un partido político cuyos representantes tengan las manos manchadas de sangre y hayan utilizado las pistolas para quitar la vida a ciudadanos. Eso sí nos da asco y tristeza. Por eso no comprendemos cómo IU y PSOE, que sí negocian con asesinos y terroristas, pretenden darnos lecciones de democracia y legitimidad política», señala el alcalde.

Ramos señala que la situación es cada vez menos soportable pero asegura que el equipo de gobierno va a seguir trabajando como lo viene haciendo desde el 17 de junio para sacar adelante los servicios que presta el Ayuntamiento. «Nos sentimos arrinconados, presionados y maltratados, injustamente. No hemos tenido tiempo de demostrar nada, ni malo ni bueno, de cuál puede ser nuestra gestión al frente del Ayuntamiento. Ni ha habido tiempo, ni se han facilitado las condiciones para trabajar con tranquilidad, con comodidad y con la determinación que esperamos hacerlo en cuanto se den las circunstancias».

El alcalde de Baza reconoce que han hablado con todos los grupos, menos con el PSOE y con todos los que ha negociado han aceptado lo que pedían, incluida Izquierda Unida que incluso propuso cobrar un sueldo igual al que cobra en su actual trabajo. «También hemos hablado y negociado con Compromiso por Baza. Mejor dicho, hemos hablado y negociado con la concejala Lidia Sánchez y tenemos serias dudas de que ella haya representado alguna vez a esta formación política», aseguró el primer edil. Pedro Ramos señala que en algunas ocasiones ha estado en las negociaciones María Pilar Vázquez, alcaldesa de Caniles, y líder de Compromiso por Andalucía.

«En algunas reuniones ni siquiera ha estado presente la concejala Lidia Sánchez. María Pilar Vázquez ha sido la que ha puesto las condiciones, la que ha determinado lo que debíamos conceder a Compromiso por Baza para que nos diera su apoyo y, en definitiva, la que ha establecido las líneas rojas de la formación política bastetana. Entre esas condiciones para que la situación en Baza se desatasque, María Pilar Vázquez ha puesto por delante sus intereses personales, para que el PP apoye los sueldos que ella quiere ponerse en el Ayuntamiento de Caniles. Algo que fue aceptado por la concejala de Compromiso por Baza, que ahora dice que la línea roja es Vox», señaló el regidor.

Según el alcalde bastetano, «está claro que la premisa es no dejarnos gobernar. No ya que no podamos tener un sueldo, sino que no podamos tomar ninguna decisión mientras no aceptemos sus condiciones imposibles y absurdas». Por último, el equipo de gobierno del PP se pregunta si la candidatura de Compromiso por Baza,va a seguir soportando que su concejala siga manipulando esta formación política y que sea la alcaldesa de Caniles quien los represente y prevalezcan sus intereses.