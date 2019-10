Dos policías nacionales de Baza (Granada) salvan la vida a un hombre que intentó suicidarse en su casa A la llegada de la dotación policial los agentes se encontraron con un varón tendido en el suelo boca arriba e inconsciente IDEAL Lunes, 14 octubre 2019, 14:25

Dos agentes de la Policía Nacional han evitado en Baza (Granada), gracias a su rápida intervención, el fallecimiento de un varón de 31 años que había intentado suicidarse mediante ahorcamiento. La aplicación de las maniobras de reanimación cardiopulmonar consiguieron recuperar el pulso cardíaco y la respiración de la victima, la cual tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Comarcal de Baza donde se encuentra ingresado.

Los hechos que motivaron la actuación policial sucedieron poco antes de las 19:00 horas del pasado día 10 en el interior del propio domicilio de la víctima en la localidad de Baza. Los agentes se encontraron a su llegada a un varón de 31 años tendido en el suelo, inconsciente, con el rostro morado, sin pulso ni respiración y junto a su esposa, quien presentaba claros síntomas de una crisis de ansiedad. Fue ella misma quien relató a los policías que su marido había intentado ahorcarse colgándose de una barra metálica fijada a la pared a unos dos metros y medio del suelo, usando para ello una cinta ancha la cual había conseguido cortar momentos antes de la llegada de los agentes.

Sin mayor dilación los actuantes comenzaron a realizar las maniobras oportunas para intentar reanimar a la víctima inconsciente al tiempo que solicitaban la presencia urgente en el lugar de una ambulancia. Tras varios minutos los policías consiguieron que esta persona recuperase la respiración, aunque de forma leve, además de reactivar su actividad cardiaca.

Tras su traslado al hospital comarcal de Baza los facultativos manifestaron que de no mediar la actuación de primeros auxilios llevada a cabo por los agentes la víctima habría fallecido sin remedio. No obstante el varón auxiliado se encuentra hospitalizado y aunque no temen por su vida habrá que esperar su evolución posterior.