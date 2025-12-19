Policía Nacional y Policía Local de Baza actualizan el protocolo VioGén

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, y el Inspector Jefe, Jefe de la Comisaría de ... Policía Nacional de Baza, Mario López, han asistido hoy a la firma del documento que renueva y actualiza el procedimiento operativo de colaboración y coordinación entre la Policía Nacional de la comisaria de Baza y la Policía Local bastetana para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género. En Baza el sistema VioGén no se revisaba desde 2019 y desde ahora tendrá una vigencia indefinida, ya que se prorrogará anualmente de forma automática si ninguna de las partes indica lo contrario.

El documento incluye y detalla el modo en que debe desarrollarse la coordinación entre los dos cuerpos de seguridad a la hora de tratar un caso de violencia de género y todo lo que conlleva. Cómo debe ejecutarse esa colaboración, los procedimientos, el seguimiento, el control, etc. etc. algo que en Baza está funcionando a la perfección, según han expresado José Antonio Montilla. En el acto de la firma realizado en el Ayuntamiento de Baza han estado la jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la subdelegación, Montserrat Muñoz, la concejala de Gobernación, Marí Carmen Sánchez, y el Subinspector Jefe de la Policía Local, Manuel Hernández.

VioGén

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sus objetivos son, entre otros, los siguientes: Aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género. Integrar toda la información de interés que se estime necesaria. Llevar a cabo una estimación del riesgo. Atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional. Efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del Subsistema de Notificaciones Automatizadas, cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima.

Y así, establecer una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional.

VioGén es, necesariamente, un sistema vivo en evolución constante que ha sido objeto de una reciente renovación. Las mejoras implementadas en VioGén 2 incluyen la optimización de los protocolos de actuación y la mejora en el seguimiento de las víctimas a través de una mayor integración de datos en tiempo real, al facilitar la interoperabilidad con otros sistemas del ámbito policial, judicial, penitenciario, y servicios sociales.