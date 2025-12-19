Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Baza renueva el sistema VioGén IDEAL

Policía Nacional y Policía Local de Baza actualizan el protocolo VioGén

El sistema VioGén en Baza no se revisaba desde 2019 y desde ahora tendrá una vigencia indefinida

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 19 de diciembre 2025, 17:42

Comenta

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, y el Inspector Jefe, Jefe de la Comisaría de ... Policía Nacional de Baza, Mario López, han asistido hoy a la firma del documento que renueva y actualiza el procedimiento operativo de colaboración y coordinación entre la Policía Nacional de la comisaria de Baza y la Policía Local bastetana para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género. En Baza el sistema VioGén no se revisaba desde 2019 y desde ahora tendrá una vigencia indefinida, ya que se prorrogará anualmente de forma automática si ninguna de las partes indica lo contrario.

