Comisaria de la Policia Nacional en Baza JOSÉ UTRERA

La Policía Nacional detiene en Baza a un delincuente habitual por dos delitos de estafa y otros dos de hurto

El detenido es un varón de 42 años que cuenta con múltiples antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 8 de enero 2026, 11:50

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Baza a un varón de 42 años como presunto responsable de dos delitos de estafa por uso ... fraudulento de tarjeta de crédito y dos delitos leves de hurto, cometidos en días diferentes en distintos puntos de la localidad. El responsable sustrajo esas tarjetas en un vehículo y en un supermercado, procediendo a hacer uso de ellas a sabiendas de que no eran de su propiedad. La investigación de los agentes se basó en pruebas documentales y videográficas. Esta persona, con casi cuarenta antecedentes policiales previos, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

