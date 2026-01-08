La Policía Nacional detiene en Baza a un delincuente habitual por dos delitos de estafa y otros dos de hurto

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Baza a un varón de 42 años como presunto responsable de dos delitos de estafa por uso ... fraudulento de tarjeta de crédito y dos delitos leves de hurto, cometidos en días diferentes en distintos puntos de la localidad. El responsable sustrajo esas tarjetas en un vehículo y en un supermercado, procediendo a hacer uso de ellas a sabiendas de que no eran de su propiedad. La investigación de los agentes se basó en pruebas documentales y videográficas. Esta persona, con casi cuarenta antecedentes policiales previos, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

El primero de los hechos ocurrió de madrugada, cuando el presunto responsable accedió al interior del vehículo de un vecino de la localidad. Dentro del mismo, se hizo con una cartera con documentación personal de la víctima y una tarjeta de crédito, la cual utilizó en la misma noche hasta en tres ocasiones, dos en una gasolinera y una en un establecimiento de hostelería. Estos hechos ocurrieron antes de que el legítimo propietario de la tarjeta se diera cuenta de su sustracción y pudiera llevar a cabo su bloqueo. Una vez se percató se estos hechos, formalizó denuncia en dependencias policiales y se dio inicio a la investigación por parte de los agentes.

En un segundo hecho distinto y ocurrido en otro día, el mismo individuo fue identificado como autor de un delito leve de hurto cometido en un establecimiento comercial de la localidad. En esta ocasión, el detenido sustrajo una tarjeta bancaria en el interior del comercio a la víctima y procedió a utilizarla de manera inmediata en el propio establecimiento, siendo captado e identificado sin género de duda en el desarrollo de la investigación.

Las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo Operativo Local de la Policía Nacional de Baza permitieron atribuirle a dicho individuo la autoría de todos los hechos descritos, estableciendo una búsqueda activa para su localización. Días más tarde, indicativos de seguridad ciudadana de la localidad identificaron a dicha persona en la vía pública y llevaron a cabo su detención.

El detenido, varón de 42 años de edad, conocido en la localidad y con múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio, ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial acusado de dos delitos de estafa y dos delitos leves de hurto.