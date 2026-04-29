La Policía Nacional desmantela dos viviendas en Baza dedicadas al tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Baza a dos varones y una mujer como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y tráfico de ... drogas. Todos después de una profunda investigación que determinó que estas personas operaban desde dos viviendas que fueron registradas por los agentes y donde se encontraron diversas cantidades de droga, armas y dinero fraccionado. Los detenidos, todos ellos con antecedentes policiales previos, han pasado ya a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baza

La investigación, llevada a cabo por el Grupo Operativo local de Comisaría de Policía Nacional de Baza, ha vuelto a obtener excelentes resultados consiguiendo desmantelar dos viviendas donde presuntamente se traficaba con drogas sumando tres nuevas detenciones.

A raíz de las pesquisas policiales, los agentes pusieron su punto de mira en un residente de la localidad que, presuntamente, se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes, en este caso realizando un «reparto a domicilio» y ejerciendo el mismo a través de un patinete eléctrico. Dicho varón habría sido controlado policialmente en la localidad reiteradamente pon conducir una motocicleta sin carné y de forma temeraria y, en todas las ocasiones anteriores entre sus pertenencias habría portado alguna sustancia prohibida, así como dinero en efectivo. De este individuo, de 38 años de edad, concluyó la investigación que las cantidades de dinero de las que habitualmente disfrutaba no estaban en concordancia con su falta de actividad laboral durante los últimos años, por lo que el grupo investigador solicitó judicialmente el registro del lugar donde vivía.

Patinetes eléctricos

En la realización del registro, además del principal investigado, se encontraban en la morada dos personas más, hombre y mujer, de los cuales ha podido probar la investigación su participación activa en los delitos contra la salud pública y tráfico de drogas. En dicha vivienda los agentes pudieron confirmar todos los indicios de las pesquisas previas, encontrando en la misma marihuana, cocaína y heroína. Además, se localizó entre las diferentes estancias una gran cantidad de dinero en efectivo fraccionado, superando los 8.300 euros. También se aprehendieron dos patinetes eléctricos que utilizaba el detenido para el transporte de la droga, cuatro teléfonos móviles, un machete, una carabina de aire comprimido y una cámara de video vigilancia.

Los policías también llevaron a cabo un segundo registro en una propiedad de la mujer detenida en la investigación. En el mismo intervinieron una bolsa de plástico con cogollos de marihuana, así como otros elementos definitorios para la realización del tráfico de drogas: una habitación habilitada para el cultivo de cannabis, maceteros, lámparas halógenas, fertilizantes, envasadoras y bolsas para el menudeo.

Los detenidos son dos varones de 38 y 55 años respectivamente y una mujer de 45, todos con antecedentes policiales previos. Los tres han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baza, acabando con la gran alarma social e inseguridad ciudadana que generan estas viviendas dedicadas al «menudeo de drogas».