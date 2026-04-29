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La Policía Nacional desmantela dos viviendas en Baza dedicadas al tráfico de drogas

Han sido detenidos son dos varones de 38 y 55 años respectivamente y una mujer de 45, todos con antecedentes policiales previos

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Dinero y objetos intervenidos por la Policía
Dinero y objetos intervenidos por la Policía. (POLICÍA NACIONAL)

JOSÉ UTRERA

BAZA

La Policía Nacional ha detenido en Baza a dos varones y una mujer como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y tráfico de ... drogas. Todos después de una profunda investigación que determinó que estas personas operaban desde dos viviendas que fueron registradas por los agentes y donde se encontraron diversas cantidades de droga, armas y dinero fraccionado. Los detenidos, todos ellos con antecedentes policiales previos, han pasado ya a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baza

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La Policía Nacional desmantela dos viviendas en Baza dedicadas al tráfico de drogas

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