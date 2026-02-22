Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Un control de la Policía Local de Baza JOSÉ UTRERA

La Policía Local de Baza afronta un aumento de intervenciones

La concejal de Gobernación Mari Carmen Sánchez, señala que durante este año se seguirá ampliando el número de policía locales

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 22 de febrero 2026, 19:37

La Baza cerró 2025 con una Policía Local sometida a una creciente presión asistencial y operativa, marcada por el aumento de intervenciones y la escasez ... de agentes disponibles. A pesar de mantener el servicio las 24 horas del día, la reducida plantilla ha tenido que asumir un volumen de trabajo cada vez mayor, una situación que pone de relieve la necesidad de refuerzos estructurales para garantizar la seguridad ciudadana en condiciones óptimas.

