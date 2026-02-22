La Policía Local de Baza afronta un aumento de intervenciones

La Baza cerró 2025 con una Policía Local sometida a una creciente presión asistencial y operativa, marcada por el aumento de intervenciones y la escasez ... de agentes disponibles. A pesar de mantener el servicio las 24 horas del día, la reducida plantilla ha tenido que asumir un volumen de trabajo cada vez mayor, una situación que pone de relieve la necesidad de refuerzos estructurales para garantizar la seguridad ciudadana en condiciones óptimas.

En este sentido la concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Baza, Mari Carmen Sánchez, señala que además de las dos últimas incorporaciones, la intención es aumentar la plantilla durante este año, posiblemente en cinco plazas más, en esta oferta de empleo figuran dos plazas que el pasado año no se pudieron cubrir porque todos los aspirantes suspendieron.

La memoria anual del cuerpo refleja un incremento sostenido tanto en la actividad administrativa como en la operativa. Durante el pasado año se tramitaron 1.775 actuaciones administrativas, lo que supone un aumento del 6,6% respecto a 2024. Este crecimiento se traduce en más expedientes, informes y gestiones burocráticas que recaen sobre un número limitado de agentes. Destaca especialmente el aumento de los atestados por accidentes de tráfico, que pasaron de 98 a 117, así como el incremento del 24% en las denuncias remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico. También aumentaron las denuncias trasladadas al Ayuntamiento, que alcanzaron las 842, y los informes instruidos por la Jefatura, con 633 expedientes.

A esta carga administrativa se suma el trabajo operativo diario, que continúa en ascenso. Según los datos de la base EUROCOP, la Policía Local realizó 6.162 intervenciones en 2025, 224 más que el año anterior. Aunque el aumento porcentual es moderado, del 3,6%, la cifra confirma una tendencia al alza que obliga a redoblar esfuerzos a una plantilla que ya opera al límite de su capacidad.

El tráfico sigue siendo uno de los principales focos de actuación, con 2.279 intervenciones, lo que supone 81 más que en 2024. Además, las actuaciones relacionadas con infracciones documentales casi se duplicaron, reflejando un mayor control y vigilancia en la vía pública. Esta intensificación del trabajo se produce en un contexto de recursos humanos limitados, lo que obliga a priorizar servicios y optimizar cada turno.

La presión también se percibe en el ámbito de la seguridad ciudadana, donde se registraron 1.254 intervenciones, un 6,7% más que el año anterior. Estas actuaciones incluyen desde conflictos vecinales hasta alteraciones del orden público y apoyo a otros servicios, consolidando el papel de la Policía Local como primer eslabón en la respuesta a las demandas ciudadanas.

En el área judicial y penitenciaria también se incrementaron las actuaciones, con 150 intervenciones procesales y 34 penitenciarias. Aunque descendieron ligeramente las intervenciones penales, la complejidad de los casos atendidos no ha disminuido, manteniendo la exigencia sobre los efectivos disponibles.

A pesar del ligero descenso en los casos de violencia de género asignados al cuerpo, que pasaron de 68 a 62, cada uno de estos expedientes continúa requiriendo un seguimiento constante, coordinación con otras fuerzas y atención directa a las víctimas, lo que supone un importante compromiso de recursos humanos.

El balance anual pone de manifiesto una realidad incuestionable: una Policía Local que asume más funciones, más intervenciones y mayor responsabilidad con una plantilla insuficiente. Con más de seis mil actuaciones anuales, los agentes sostienen uno de los servicios públicos más visibles y esenciales, garantizando la seguridad, el control del tráfico y la convivencia ciudadana.

Sin embargo, el incremento constante de la actividad, unido a la escasez de efectivos, evidencia la necesidad urgente de ampliar la plantilla. El refuerzo de agentes no solo permitiría mejorar la capacidad de respuesta, sino también garantizar la sostenibilidad de un servicio que resulta fundamental para el funcionamiento diario de la ciudad.