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Comisaría de la Policía Nacional de Baza JOSÉ UTRERA

La Policía detiene en Baza a un individuo que habría robado objetos del interior de tres vehículos

El presunto autor es un varón de 54 años con un amplio historial delictivo con más de 70 detenciones, principalmente por delitos contra el patrimonio

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 7 de abril 2026, 13:30

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Agentes de la Policía Nacional en Baza han detenido a un varón de 54 años de edad, el cual posee un amplio historial delictivo en ... el que acumula más de 70 detenciones en relación a delitos principalmente contra el patrimonio, tras haber fracturado, presuntamente, las ventanillas de tres vehículos y sustraído numerosos objetos, entre ellos 150 cartuchos de caza, herramientas y otros dispositivos electrónicos.

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