La Policía detiene en Baza a un individuo que habría robado objetos del interior de tres vehículos

Agentes de la Policía Nacional en Baza han detenido a un varón de 54 años de edad, el cual posee un amplio historial delictivo en ... el que acumula más de 70 detenciones en relación a delitos principalmente contra el patrimonio, tras haber fracturado, presuntamente, las ventanillas de tres vehículos y sustraído numerosos objetos, entre ellos 150 cartuchos de caza, herramientas y otros dispositivos electrónicos.

El primero de los robos tuvo lugar a mediados de febrero en una calle de Baza y durante la noche. En esta primera ocasión el presunto autor habría fracturado el cristal de la ventanilla trasera derecha de un turismo aparcado en la vía pública. El propietario del mismo denunció, además de los daños, la desaparición de una bolsa de color verde que contenía 150 cartuchos de caza y una llave inglesa.

El segundo de los robos tuvo lugar también en el núcleo urbano de Baza durante la noche. Otro turismo sufrió la rotura de la ventanilla delantera derecha. Fueron sustraídos del interior del habitáculo del vehículo un par de gafas, un flexómetro, un par de auriculares inalámbricos, una bufanda tubular y un juego de llaves del vehículo.

El tercer y último robo, acaecido igualmente en una calle de la localidad bastetana, se inició con la fractura del cristal de la ventanilla de la puerta trasera derecha de un tercer turismo. En esta última ocasión fueron robadas unas gafas graduadas, valoradas en 130 euros, y un cargador de teléfono móvil con adaptador para el mechero del vehículo.

Tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por los agentes de Policía, se consiguió identificar y detener al presunto autor de estos hechos. Se trataría de un varón de 54 años con un amplio historial delictivo, vinculado principalmente con la comisión de delitos contra la propiedad. De hecho, este individuo se encontraba, antes de ser detenido por la comisión de estos robos, en libertad después de haber cumplido condena por distintos delitos contra el patrimonio. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.