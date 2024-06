Polémica por la venta de agua para riego a la provincia de Almería, mientras hace falta en la zona La comunidad cedente se justifica en que no pueden gastar su concesión en su totalidad debido a los plazos de riego establecidos por Confederación y a la vez aprovechar el dinero que le ofrecen

La decisión de ceder agua para riego a la provincia de Almería aprobada por inmensa mayoría en asamblea, de la Comunidad de Regantes del Canal de Jabalcón está generando polémica, pese a ser legal.

El sábado pasado los comuneros del Canal de Jabalcón, entre los que hay muchos con intereses también en la provincia de Almería, porque le tienen alquiladas sus tierras a empresas almerienses. Aprobaron por abrumadora mayoría ceder 4 hm3 de agua a cambio de 1.1 millones de euros. La comunidad cedente asegura que debido a los plazos que confederación tiene para gastar la concesión anual de 11 hm3, es imposible gastarla y lo mejor es vender una parte y obtener un importante ingreso, que puedan gastar en pagar los 600.000 euros de canon e invertir en otros proyectos de interés.

Pero las comunidades de regantes de Fuente de San Juan y Fuente de la Reina, Siete Fuentes Negratín, en Baza, Llanos de Caniles, en Caniles, Santo Ángel de Zújar; Zabroja Zújar Freila y El Portillo en Castril consideran que es un grave error, pues los deja en cierta medida, sin parte de sus argumentos para exigir las concesiones que tienen previsto recibir dotadas con 18 hm3, que le son vitales para su presente y futuro y poder regar con agua de superficie, del embalse del Negratín.

Hoy estas comunidades presentan hoy el proyecto de alta que han elaborado y posiblemente un calendario de movilizaciones para exigir a la Junta que apruebe de una vez el decreto de los perímetros de riego y al Gobierno Central las concesiones prometidas.

El alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa, cuyo término municipal se riega en parte con agua del Canal de Jabalcón procedente del Negratín, asevera que es un «grave error estratégico que se venda agua a otros territorios, aunque sea de manera puntual». De la misma opinión es el PSOE de Baza, y así la ha expresado por medio de su Secretario General, Manuel Gavilán. Ambos opinan que desde el punto de vista de la gestión de la comunidad de Jabalcón y de sus regantes, pueda parecer que vender el agua que sobra de esta campaña puede ayudar a la comunidad y a sus comuneros; pero también creen que el recurso de agua no es un bien para hacer negocio y siempre han estado en contra de su compra-venta. « hubiera sido preferible en caso de compartir el recurso, tener en cuenta primero a las vecinas comunidades de regantes que puedan necesitar agua esta campaña, por los que se hace necesaria una política coordinada en materia de agua en las comarcas de Baza y Huéscar. No puede ser que estemos criticando continuamente el trasvase Negratín-Almanzora y que de pronto utilicemos el trasvase para vender agua. No es coherente».

