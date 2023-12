El pleno municipal de Baza rechaza una moción del PP contra la Ley de amnistía

El pleno del ayuntamiento de Baza, rechaza una moción presentada por el equipo de gobierno del PP en contra de la Ley de amnistía que promueve el gobierno de Pedro Sánchez.

La moción, llevada por el grupo municipal del PP al último pleno ordinario del año, llegó tras haber sido rechazada anteriormente en la comisión informativa correspondiente, con 4 votos favorables del PP y 5 en contra, PSOE, IU y Compromiso por Baza.

Durante su debate en pleno el PP expuso su contra la ley de amnistía y su portavoz día lectura al texto argumentarío que su partido ha enviado a todos los ayuntamientos donde gobiernan. La moción su fue apoyada por el concejal no adscrito, Rafa Azor quien dijo que la decisión que tome el Ayuntamiento de Baza sobre este asunto, no cree que nadie la escuche y afirmó «que Puigdemont se fue en un maletero y posiblemente volverá en el Falcón, así como que, cada vez más, la Constitución está más mermada y añadió que fueron unas elecciones legales, pero no legítimas y que está en contra de esta Ley y a favor de la moción».

La concejala de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez, cuyo voto es decisivo ante cualquier decisión que se adopte en sesión plenario de la corporación municipal, dijo que estar en contra la Ley, así como ser contraria a que se utilicen los plenos para este tipo de asuntos partidistas y de batallas entre partidos mayoritarios. «Entiendo que vivimos en un país garantista en el que hay un Tribunal Constitucional capaz de dirimir este tipo de acciones y anunció su voto en contra de la moción, por su confianza hacia el sistema, porque el Ayuntamiento de Baza tiene muchos problemas más graves que debatir y resolver y porque no queremos ser partícipes de la guerra entre partidos».

El edil de IU Juan Ramón Gil, reprobó que el PP diga a menudo que viene a hablar de Baza, pero que traiga a Pleno una moción de partido. Mostró su absoluta confianza en la democracia y añadió que el poder judicial controla al legislativo y que, además, está el Constitucional con mayoría de miembros con tendencia PP.

El portavoz del PSOE Manolo Gavilán defendió que la Ley habla claramente de lo que pretende. Puso como ejemplo su propio caso en el Ayuntamiento de Baza, ganando las elecciones y aceptando que sean otros los que gobiernen, por contar con más apoyos, afirmando que toca confiar en los poderes que nosotros mismos nos hemos dado, en un Estado de Derecho.

el alcalde dijo entender que el Ayuntamiento de Baza tiene el derecho a manifestarse. Afirmó que esta Ley ataca la separación de poderes, a la independencia del poder judicial y a la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Antes de procederse a la votación de la moción el alcalde Pedro Ramos, argumentó que el Ayuntamiento de Baza tiene el derecho a manifestarse sobre este asunto. Y afirma que esta Ley ataca la separación de poderes, a la independencia del poder judicial y a la igualdad de los ciudadanos ante la Ley.

La moción fue rechazada con los 9 votos favorables del PP y el del concejal no adscrito, frente a los votos en contra de los 9 ediles socialista, el de IU y la concejala de Compromiso por Baza.