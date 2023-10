El pleno municipal aprueba una moción para mejorar la sanidad en Baza

El extenso pleno del ayuntamiento de Baza, aprobó por 16 votos a favor y cinco abstenciones una moción presentada por vía de urgencia por PSOE e IU y elaborada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Zona Nordeste de Granada y Hospital de Baza, relativa a mejoras en la Atención Primaria de Salud y la asistencia sanitaria pública, en la que se exige a la presidencia del Gobierno Andaluz y a la Consejería de Salud una seria de mejoras a todos los niveles. Una moción que se presentó de cara a las movilizaciones de hoy en Granada.

El alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, creía que la moción no se podía debatir en el pleno de octubre, pero tanto el concejal de IU primero como la secretaria accidental después, le indicaron que se tenía que debatir pues estaba presentada en tiempo y forma, siempre que la mayoría del pleno lo aprobara. Tras su debate, el alcalde manifestó a su grupo que tenían libertad para votar en conciencia, sin disciplina de partido. El resultado fue que cuatro concejales del grupo de gobierno del PP votaron a favor de la moción junto a PSOE, Izquierda Unida, Compromiso por Baza y el propio Rafael Azor, ya como concejal no adscrito, pero si integrante del equipo de gobierno.

Según se recoge en la moción la Atención Primaria no tiene como objetivo ser barata, sino sostenible; ni realizar muchas consultas médicas con inmediatez, sino ser accesible y equitativa para resolver y prevenir los problemas de salud, sobre todo los más graves y complejos. Para dar respuesta a sus cometidos, la APS precisa dotarla de recursos suficientes y reordenar toda la asistencia de forma que sea atractiva para los profesionales y que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Ante esta situación, y con el objetivo de mejorar y solucionar la situación de deterioro que actualmente sufre la sanidad pública andaluza, y en concreto la Atención Primaria en Baza, se solicita al Pleno del Ayuntamiento que acuerde y solicite a la presidencia del Gobierno Andaluz y a la Consejería de Salud, las siguientes medidas: Dimensionamiento adecuado de la plantilla de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, así como de personal de enfermería, de administración, técnicos en cuidados, trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos y otras categorías, que permita dar una asistencia primaria con todas sus características. Regular el acceso a las consultas médicas. De forma que se eviten las demandas de contenido no médico, que ahora saturan las consultas, y se priorice el acceso en función de la necesidad real y no de la comodidad o facilidad para conseguir la cita, para que nadie espere tiempos no razonables para la gravedad o sufrimiento de su patología. Adjudicar al menos 10-15 minutos a cada cita médica de forma que se garantice la atención a la totalidad de la complejidad del proceso y de la persona, y una asistencia integral e integrada. Garantizar tiempo y recursos suficientes para todas las actividades y competencias. Solicitamos Plantilla al 100%. Cobertura de incidencias completa, adecuación de la plantilla a necesidades reales de asistencia. No realizar derivaciones si no se están optimizando los recursos propios. También pide el cumplimiento inmediato de los acuerdos con los sindicatos y la constitución e implantación de los consejos de salud en cada centro de salud que garantice la participación de la población.

Y por último la retirada de la Orden de 23 de febrero de 2023, por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios, mediante la cual se permite concertar la atención primaria con la sanidad privada.« Exigimos, por tanto, que se abandone la idea de externalizar la asistencia sanitaria en Atención primaria, y que se trabaje de manera efectiva en disponer de una Atención Primaria de calidad, pública y universal».