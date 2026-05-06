Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Baza

  1. Portada
  2. Baza

El Pleno de Baza reprueba a un concejal del PP por sus reiteradas faltas de respeto

El edil insulto al portavoz del PSOE en el pleno de marzo sin que se produjera con posterioridad disculpa alguna

Regala esta noticia
Momento de la votación de la reprobación
Momento de la votación de la reprobación. (IDEAL)

JOSÉ UTRERA

BAZA

El Ayuntamiento de Baza vive una sesión plenaria de alta tensión política, marcada fundamentalmente por la aprobación de una moción de reprobación contra el concejal ... del equipo de gobierno, José Antonio Valdivieso Ruiz. Esta medida, impulsada inicialmente por el grupo municipal socialista, surge como respuesta institucional ante una serie de comportamientos que, según los partidos proponentes, vulneran gravemente las normas básicas de respeto, dignidad y decoro que deben regir la actividad pública.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Pleno de Baza reprueba a un concejal del PP por sus reiteradas faltas de respeto

[]

El Pleno de Baza reprueba a un concejal del PP por sus reiteradas faltas de respeto