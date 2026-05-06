El Pleno de Baza reprueba a un concejal del PP por sus reiteradas faltas de respeto

El Ayuntamiento de Baza vive una sesión plenaria de alta tensión política, marcada fundamentalmente por la aprobación de una moción de reprobación contra el concejal ... del equipo de gobierno, José Antonio Valdivieso Ruiz. Esta medida, impulsada inicialmente por el grupo municipal socialista, surge como respuesta institucional ante una serie de comportamientos que, según los partidos proponentes, vulneran gravemente las normas básicas de respeto, dignidad y decoro que deben regir la actividad pública.

La reprobación, que salió adelante con el respaldo mayoritario de PSOE, IU y Compromiso por Baza, «no responde a un hecho aislado, sino a una conducta continuada del edil». Durante el debate de la moción, se puso de manifiesto que José Antonio Valdivieso «ha mantenido de forma frecuente actitudes contrarias al funcionamiento democrático del Pleno. Entre las conductas señaladas, los grupos de la oposición destacaron la interrupción constante de los turnos de palabra, lo cual dificulta el ejercicio legítimo de las funciones de control político».

Asimismo, la moción detalla que el concejal ha empleado expresiones insultantes y actitudes intimidatorias contra diversos miembros de la Corporación. De manera específica, se recordó el episodio ocurrido durante la sesión plenaria del pasado 26 de marzo, donde el edil profirió insultos directos contra el portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Gavilán García. Además, el grupo Compromiso por Baza, durante la tramitación de la propuesta, introdujo modificaciones para señalar que la edil Lidia Sánchez también ha sido objeto de insultos y menosprecios constantes por parte del mismo concejal y otros integrantes del equipo de gobierno, pese a no tener mayoría absoluta y depender del voto de Lidia Sánchez, para ostentar la alcaldía o sacar adelante los presupuestos, entre otras cuestiones.

Respuesta institucional

Según argumento el portavoz del PSOE, Manolo Gavilán, la urgencia de esta moción fue justificada por la necesidad de ofrecer una respuesta inmediata ante unos hechos que afectan al funcionamiento democrático del Ayuntamiento. Según los portavoces de la oposición, «la falta de una reacción contundente por parte del Pleno podría interpretarse como una tolerancia implícita hacia este tipo de comportamientos, normalizándolos y agravando el daño a la imagen institucional de la administración local».

Para los grupos proponentes, el adecuado funcionamiento de los órganos colegiados exige garantizar, sin excepciones, el respeto a los turnos de intervención, la libertad de expresión de todos los grupos y, fundamentalmente, la erradicación de cualquier forma de descalificación personal o intimidación. La moción subraya que este clima de crispación deteriora gravemente la confianza de la ciudadanía en sus representantes y perjudica la imagen pública de la Corporación ante los vecinos de Baza.

El Pleno de Baza además de reprobar públicamente la conducta de José Antonio Valdivieso Ruiz, le insta además a que formule disculpas públicas tanto al portavoz afectado como al conjunto de la corporación.

Por su parte el edil, dio lectura a un escrito en el que criticó la manera de actuar del portavoz socialista y en su defensa, dijo que con anterioridad el portavoz los había llamado «caciques». Valdivieso se quejó de los insultos recibidos en redes sociales y termino diciendo «que hay un ministro que lleva cuatro reprobaciones, yo, ya llevo una»

Es la primera vez en democracia que en el ayuntamiento de Baza se produce la reprobación de un concejal. En el mismo pleno se rechazó la aprobación del acta de la sesión anterior por discrepancias sobre el contenido de lo sucedido cuando se produjeron los hechos que han propiciado la reprobación del concejal.