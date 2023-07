La planta fotovoltaica Ququima ocupará 345 hectáreas y comenzará a construirse a principios del 2024

La compañía Capital Energy ha vendido el proyecto de Ququima a AQUILA un fondo de inversión alemán que desde ahora es el dueño y promotor de la planta fotovoltaica Ququima a construir en terrenos de los municipios de Baza y Caniles cuyas obras están previstas que comiencen a principio del 2024.

El proyecto ahora mismo está solo pendiente de recibir la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) que será el documento definitivo, para que la empresa pueda solicitar la licencia de obras y comenzar la construcción de la planta. La AAC puede traer alguna modificación de último hora al proyecto pero sería una sorpresa, no contemplada.

Desde el 31 de enero el proyecto cuenta con la Declaración de Impacto Medio Ambiental, favorable, donde se recoge la reducción de la superficie según el modificado que había presentado la empresa, para dejar fuera a las personas que no estaban interesadas. Tras las muchas negociaciones encabezadas el Ayuntamiento de Baza, con su anterior alcalde, Manolo Gavilán, que posibilito que propietarios del perímetro de la planta se quedaran fuera del proyecto cuya superficie se redujo de 509 hectáreas a 345 hectáreas tal y como ya se anunció el pasado mes de febrero por parte del Ayuntamiento de Baza y de la propia Capital Energy, después de una última reunión celebrada en el Ayuntamiento de Baza, de tal manera que en el municipio de Baza la extensión de la planta será de 171,6 hectáreas con vallado y planta vegetal. Mientras que en Caniles se contempla una superficie de 174,12 hectáreas valladas y su correspondiente planta vegetal lo que hace un total de 345, 72 hectáreas, tal y como público IDEAL el pasado mes de febrero. Por lo tanto la información difundida ahora por el Ayuntamiento de Caniles, no es nada nuevo no modifica el acuerdo alcanzado en su día por la denominada «Mesa de Baza» en la que están representados todos los sectores implicados en el proyecto. «Por lo tanto no es cierto que la empresa promotora desista del proyecto y de 500 hectáreas se reduca a 178 hectáreas, indica el exalcalde de Baza, Manolo Gavilán que fue quien conjuntamente con agricultores y regantes afectados, lograron un acuerdo hace ya casi un año, para reducir de 500 a 345,72 hectáreas la superficie de la planta.

El exconcejal de agricultura Juan Francisco Valero, se muestra especialmente enfadado, porque ahora, alguien que nunca estuvo, en ninguna negociación y si detrás de la pancarta y oponiéndose a todo, se quiera atribuir un acuerdo logrado en el 2022 y anunciado por todas las partes implicadas en febrero de este año. Un acuerdo, recuerda Juan Francisco Valero, que también supuso un aumento de 300 euros más de alquiler por hectárea, pasando de 1.400 euros a 1.700 euros.

Tanto el Manolo Gavilán como Juan Francisco Valero, tras hablar con la empresa promotora, anuncian en la actualidad AQUILA el fondo de inversión alemán que ha comprado el proyecto, está preparando la documentación para empezar a elevar a público los contratos de arrendamiento, y por lo tanto empezar a pagar a los propietarios, para finales de septiembre, con esto también avisan a los propietarios de que no siembren porque a principios de 2024 comenzarán las obras.

Pese a los acuerdos, aún hay algún afectado que no quiere la planta, pero sus terrenos están en el centro de la misma y la única solución es seguir negociando.