El CB Pink Bear Baza arranca la temporada con victoria 86-83 al GmasB El partido de la Copa Diputación fue un mensaje de esperanza y apoyo a Pablo Baena

JOSÉ UTRERA BAZA Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:58

La ciudad de Baza vuelve a vibrar con el baloncesto. El CB Pink Bear Baza, que esta temporada competirá en Primera Nacional, debutó en el primer partido de pretemporada, enmarcado en la VIII Copa Diputación de Granada. El torneo, que se disputa en formato de semifinales y final, reúne a los conjuntos de Atarfe, Santa Fe, G+B y CB Baza.

La primera semifinal enfrentó al conjunto bastetano contra G+B, en un duelo disputado en el Pabellón Municipal de Deportes de Baza. El encuentro estuvo marcado por la igualdad, con alternancia en el marcador y reparto de cuartos entre ambos equipos. A pesar de los nervios propios del inicio de temporada y los mecanismos aún por ajustar, el CB Pink Bear Baza logró imponerse por un marcador final de 86-83 y sellar su pase a la final, que se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre, también en casa, frente al ganador del cruce entre Santa Fe y Atarfe.

El partido sirvió también para presentar a nuevas incorporaciones como Salva y Jorge González, así como para celebrar el regreso de Jorge Rodríguez, quien ya defendió los colores del club en su etapa en Liga EBA. Además, fue especialmente ilusionante ver a los jóvenes Fernando, Gabri y Yarun, jugadores de la cantera, compartir minutos con el primer equipo.

A pesar la victoria, más importante fue el gesto de apoyo y esperanza de todo el equipo bastetano a Pablo Baena que, más allá del resultado deportivo, fue lo más emotivo de la jornada para transmitir el mensaje de apoyo que el club y la afición quisieron enviar a Pablo Baena, jugador de la cantera que atraviesa momentos difíciles junto a su familia. Durante el encuentro, se vivieron instantes de gran sensibilidad, con muestras de cariño desde la grada y el vestuario. Pablo es muy querido por sus compañeros, quienes lo definen como «una gran persona y un gran amigo». Desde el club se le desea una pronta recuperación, y se le recuerda que toda la familia del baloncesto bastetano está con él.

No ha sido este el único gesto hacia Pablo Baena, la recién finalizada feria de Baza, comenzó con el Cascamorras, y Fran Vera, le dedico una jura de bandera coreada al grito de Pablo Baena.

