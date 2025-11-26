Piden al SAS que complete la plantilla del Centro de Salud de Huéscar

Los alcaldes de Huéscar, Ramón Martínez, de Orce, José Ramón Martíne, y de Galera, José M. Guillén, se han unido para trasladar públicamente su «preocupación, ... malestar y firme apoyo a las reivindicaciones realizadas por los profesionales sanitarios y organizaciones sindicales ante la gravísima situación que atraviesa la Atención Primaria en la Zona Básica de Salud de Huéscar y, en general, en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada».

Desde hace meses, los municipios de nuestra comarca vienen sufriendo una alarmante falta de sustituciones para cubrir bajas laborales, jubilaciones, vacaciones y permisos reglamentarios del personal médico. Esta carencia ha provocado un funcionamiento deficitario de los consultorios y centros de salud, desencadenando una sobrecarga inasumible para los profesionales y una merma evidente en la calidad asistencial que reciben nuestros vecinos.

En el Centro de Salud de Huéscar, donde «deberían prestar servicio 7 médicos de familia, es ya habitual que solo puedan atender 3 o 4 profesionales, lo que provoca acumulación de agendas, retrasos en la atención, incremento de urgencias y un estrés laboral que afecta gravemente tanto al personal como a la ciudadanía», señalan. A ello se suma la «falta de cobertura médica continuada en Orce y Galera, lo que obliga a redistribuir los pocos recursos disponibles y agrava aún más el problema».

Esta situación ha llevado a los profesionales a un «agotamiento físico y psicológico que pone en riesgo su salud y repercute directamente en la atención que merece nuestra población». Aseguran que no se trata de un hecho puntual, sino de «un problema estructural, prolongado en el tiempo, que requiere una intervención urgente y decidida».

Los alcaldes exigen a la gerencia del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada y a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Granada que adopten de manera inmediata cuantas medidas resulten necesarias para restablecer la plantilla médica completa en la UGC de Huéscar, entre los puestos se encuentran libres la de un médico jubilado con uno de los cupos más numerosos y otro con una baja paternal.

Así mismo los alcaldes piden pueden que se garantice la cobertura asistencial en los consultorios de Orce y Galera y asegurar la sustitución «real y efectiva» de todo el personal que se encuentre de baja, permiso o vacaciones.

Los tres ediles piden a los responsables del área sanitaria que se «reestablezca el servicio de transporte de críticos que ahora ha recaído los Servicios de Urgencia de Atención Primaria».