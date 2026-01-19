Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Gibert junto a José Saramago en el Castillo de las Siete Torres de Orce JOSÉ UTRERA

Piden la Medalla de Andalucía para José Gibert, el científico que situó a la región en el origen de Europa

Un notable grupo de investigadores solicita la Medalla de Andalucía a título póstumo para el descubridor de los yacimientos de Orce, considerados los más antiguos de Europa con presencia humana

JOSÉ UTRERA

ORCE

Lunes, 19 de enero 2026, 15:11

Comenta

Andalucía podría saldar una deuda histórica con uno de los científicos que contribuyó a proyectar su nombre en el ámbito internacional. Un grupo de destacados ... investigadores y académicos ha iniciado una solicitud formal para que la Junta de Andalucía conceda la Medalla de Andalucía, a título póstumo, al doctor José Gibert Clols (1941–2007), figura clave de la paleontología humana europea y descubridor de los yacimientos de Orce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve amenaza a Granada: «Se está rifando una nevada para este finde y tenemos papeletas»
  2. 2 Un profesor de 57 años que fue a la cafetería «dos minutos antes», otra víctima identificada
  3. 3 Pablo (27 años), el maquinista que falleció en el accidente de los trenes: «Le quedaban 10 minutos mal contados para bajarse»
  4. 4 Cae desde un tercer piso en Motril y sobrevive al aterrizar en una pérgola
  5. 5

    Álvaro García se inclina por el Granada CF
  6. 6 A la venta una «majestuosa casa solariega» de 12 dormitorios en Granada por 129.000 euros
  7. 7 Unas grúas granadinas retiran los trenes accidentados en Adamuz
  8. 8

    Muere el maquinista de un tren al descarrilar en Barcelona por el temporal
  9. 9

    Este es el recorrido de la tractorada legal de cinco horas planteado en el centro de Granada el 29 de enero
  10. 10 Julio, el héroe de 16 años al que han saludado los Reyes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Piden la Medalla de Andalucía para José Gibert, el científico que situó a la región en el origen de Europa

Piden la Medalla de Andalucía para José Gibert, el científico que situó a la región en el origen de Europa