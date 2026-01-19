Piden la Medalla de Andalucía para José Gibert, el científico que situó a la región en el origen de Europa

Andalucía podría saldar una deuda histórica con uno de los científicos que contribuyó a proyectar su nombre en el ámbito internacional. Un grupo de destacados ... investigadores y académicos ha iniciado una solicitud formal para que la Junta de Andalucía conceda la Medalla de Andalucía, a título póstumo, al doctor José Gibert Clols (1941–2007), figura clave de la paleontología humana europea y descubridor de los yacimientos de Orce.

La iniciativa parte de profesionales vinculados al mundo de la investigación que conocieron de primera mano la trayectoria de Gibert y su decisiva aportación al conocimiento de los orígenes humanos en Europa. El reconocimiento, de carácter simbólico pero de gran alcance institucional, busca poner en valor una labor científica que situó a Andalucía como la «cuna de la humanidad europea».

El nombre de José Gibert está indisolublemente ligado a Orce, un pequeño municipio del norte de la provincia de Granada que, gracias a sus investigaciones, pasó a convertirse en un referente mundial de la prehistoria. En los años ochenta, Gibert defendió una hipótesis que rompía con el paradigma dominante: la presencia humana en Europa se remontaba a más de 1,3 millones de años, muy por encima de los 500.000 años que aceptaba la comunidad científica en aquel momento.

Durante más de una década, esta propuesta fue objeto de una intensa polémica. Sin embargo, el tiempo y los datos acabaron dándole la razón. Tal y como recogían algunos titulares de la época, «Gibert tenía razón». Los yacimientos de Orce confirmaron que los restos humanos más antiguos de Europa se encontraban en Andalucía, asociados a fauna africana y a una industria lítica similar a la del norte de África, lo que apuntaba a una dispersión humana desde África hacia Europa a través del Estrecho de Gibraltar.

Ciencia frente a la adversidad

Paradójicamente, cuando la comunidad internacional comenzó a respaldar sus tesis, la carrera de Gibert en Orce entró en su etapa más difícil. Fue apartado de los yacimientos que él mismo había descubierto por decisiones administrativas que limitaron su trabajo de campo. Lejos de abandonar, redobló esfuerzos para resolver una de las cuestiones clave: la datación precisa de los yacimientos.

Gracias a colaboraciones con investigadores estadounidenses y al uso de técnicas como el paleomagnetismo y la bioestratigrafía, logró confirmar científicamente la antigüedad de Orce. Los resultados fueron publicados en revistas internacionales entre 2006 y 2007, poco antes de su fallecimiento, ocurrido de forma prematura al término de una campaña de excavaciones.

A lo largo de su carrera, José Gibert publicó 181 artículos científicos, dos libros y fue editor o coeditor de seis monografías. Su trabajo fue reconocido por figuras de primer nivel internacional como Phillip V. Tobias, Yves Coppens, Emiliano Aguirre o Gerald Lowenstein. Recibió numerosos premios y distinciones, entre ellos la Medalla Narcís Monturiol al Mérito Científico, la Medalla de Oro de la Diputación de Granada a título póstumo y el nombramiento como Hijo Adoptivo de Orce en 1986. En Guadix y Orce sendas calles con su nombre.

Pese a ello, los proponentes de la candidatura consideran que Andalucía aún no ha otorgado el reconocimiento institucional acorde a la magnitud de su aportación científica y a la proyección internacional que supuso para la comunidad.

Legado humano y científico

Más allá de sus descubrimientos, quienes trabajaron con él destacan su dimensión humana: científico honesto, perseverante, generoso con sus colaboradores y profundamente comprometido con la divulgación del conocimiento. Gibert impulsó cursos de verano, conferencias anuales y la creación de un museo de paleontología en Orce, llegando incluso a empadronarse en el municipio en los últimos años de su vida.

El centro de interpretación de los primeros europeos lleva hoy su nombre, al igual que la avenida principal del pueblo. Para sus vecinos, José Gibert no solo fue un investigador, sino una figura querida y respetada.

Una petición de justicia histórica

«La labor de José Gibert transformó la paleontología humana en España», subrayan los firmantes de la solicitud, entre los que se encuentran catedráticos, investigadores del CSIC y científicos de universidades españolas y estadounidenses. Consideran que su ejemplo de rigor, valentía intelectual y resistencia frente a la adversidad merece un reconocimiento institucional que trascienda lo académico.

Los impulsores de la iniciativa están promoviendo una campaña de recogida de firmas de apoyo a la concesión de la Medalla de Andalucía, «que no solo supondría un acto de justicia científica, sostienen, sino también un impulso para Orce y para el reconocimiento del papel de Andalucía en la historia más antigua de Europa».