El perfil del contratante publica la licitación de la redacción del proyecto del intercambiador de Baza

El perfil del contratante de la Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía ha publicado la licitación del contrato de servicios para ... la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo intercambiador de transporte público de Baza. El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 50.150 euros y un plazo de ejecución estimado de cinco meses una vez se formalicen

El intercambiador tiene prevista su ubicación fuera del centro urbano del municipio granadino, en un solar municipal de 3.950 metros cuadrados situado en la avenida José Salinas Espinar, junto a la rotonda en la que confluyen la N-342 y la carretera de Murcia. Se trata de suelo urbano, calificado como Sistema General de Equipamientos SG-EQ-02, con accesos rápidos de entrada y salida desde la autovía A-92.

La nueva instalación, recogida en los pliegos publicados en el perfil del contratante, contará con cinco dársenas para autobuses, situadas en una amplia zona cubierta y abierta al patio de maniobras, y con dos plazas de estacionamiento para autobuses en espera. Además, dispondrá de un edificio de viajeros de 150 y 200 metros cuadrados, con zona de espera, aseos, oficina y un espacio polivalente que podrá acoger otros usos, como un punto de información turística. El recinto podrá cerrarse al público fuera del horario de servicio.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado. Las empresas interesadas en redactar el proyecto pueden presentar sus ofertas hasta el 30 de octubre, de forma exclusivamente electrónica a través de la plataforma del portal de Licitación (Sirec).