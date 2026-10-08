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El perfil del contratante publica la licitación de la redacción del proyecto del intercambiador de Baza

Las empresas interesadas pueden presentar sus proyectos hasta el próximo 30 de octubre

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El perfil del contratante publica la licitación de la redacción del proyecto del intercambiador de Baza

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El perfil del contratante de la Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía ha publicado la licitación del contrato de servicios para ... la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo intercambiador de transporte público de Baza. El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 50.150 euros y un plazo de ejecución estimado de cinco meses una vez se formalicen

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