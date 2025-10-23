La Peña Tendido Cero de Huéscar concede uno de sus premios a Antonio Capilla El pregón taurino de este año lo realizará José Puntas, presidente de ANCOS

La Peña Taurina «Tendido Cero» de Huéscar celebrará el este viernes 24 de octubre de 2025, a las 20:00 horas, en el Teatro Oscense, sus XXII Jornadas Culturales, que contarán con un amplio programa de actos taurinos y culturales.

El acto incluirá el XXII Pregón Taurino, que correrá a cargo del veterinario y presidente de ANCOS, José Antonio Puntas Tejero. Asimismo, se presentará la XXII edición de la revista «Tendido Cero», a cargo de la concejala del Área de Educación, Juventud, Mayores, Festejos, Comercio, Consumo y Banda de Música del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar. Lucía Lozano Valero.

Durante el acto se hará entrega de la XXI Insignia de Oro 2025, que este año se concede a la Asociación del Síndrome de Down en Granada (GRANADOWN).

También se entregarán los tradicionales galardones taurinos concedidos por la Peña: Trofeo Matador de Toros Revelación Temporada 2025: al matador de toros Fortes. Trofeo Triunfador Festival de Feria 2024: al matador de toros Rafael Rubio «Rafaelillo». El VI Trofeo Manuel Carra «In Memoriam»: al banderillero Pascual Mellinas. El VI Trofeo Antonio Ramírez «In Memoriam»: a la memoria del crítico taurino y corresponsal de la Agencia Efe en Granada, Antonio Capilla Crespo, que en su día también realizo el pregón taurino. Tambien hay un reconocimiento Aniversario: al torero granadino Manuel Fernández «Manolín».

El acto se completará con la entrega del Trofeo Taurino del Año, que generalmente se suele conceder a un socio de la peña y que se mantiene en secreto. Los actos incluyen una breve intervención musical al piano a cargo de Ludovico Suffling.

La Peña Taurina «Tendido Cero» agradece la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar en la organización de estas jornadas, que se han consolidado como una cita de referencia para los aficionados al mundo del toro.

