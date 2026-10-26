La Peña Tendido Cero celebra sus bodas de plata con una gala taurina que distingue a la Diputación de Granada

La Peña Cultural Taurina 'Tendido Cero' de Huéscar celebró su gran cita anual con el mundo del toro en el Teatro Oscense, en una gala ... que reunió a representantes institucionales, aficionados y protagonistas de la temporada taurina. La XXIII edición de sus Jornadas Culturales Taurinas tuvo como uno de sus momentos centrales la entrega de la Insignia de Oro y Brillantes 2026 a la Diputación de Granada, en reconocimiento al apoyo que presta a la fiesta de los toros en la provincia.

El diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, fue el encargado de recoger la distinción en nombre de la institución provincial, durante una ceremonia en la que también se entregaron diversos premios a profesionales y aficionados vinculados a la tauromaquia granadina.

La gala comenzó con el XXIII Pregón Taurino, pronunciado por el médico psiquiatra y aficionado Pedro Bustos de Abajo, que ofreció una intervención centrada en la relación entre la psiquiatría y el mundo del toro. Su exposición, recibida con agrado por los asistentes, combinó referencias históricas y reflexiones sobre la dimensión humana y psicológica del toreo.

El pregonero recorrió distintas etapas de la historia taurina, desde Juan Belmonte hasta Morante de la Puebla, con referencias a experiencias narradas por el matador Luis Francisco Esplá y corroboradas posteriormente por otros toreros. También recordó la figura de Ignacio Sánchez Mejías y su papel en el entorno cultural de la Generación del 27, cuya historia estuvo estrechamente ligada a la relación entre la tauromaquia y la literatura. El pregón de Pedro Bustos, fue uno de los mejores, a lo largo de la historia de la peña taurina oscense.

Revista «Tendido Cero»

Otro de los momentos destacados fue la presentación de la vigésima tercera edición de la revista anual de la peña, a cargo del periodista Pablo Quílez Smith, quien, en un relato ameno, repasó sus principales contenidos. La portada reproduce una pintura de Pedro Julián Corbalán Navarrete en la que aparece un capote de paseo bordado con las imágenes de las Santas Alodía y Nunilón, patronas de Huéscar.

La publicación vuelve a servir como espacio de difusión de la cultura taurina y de las actividades promovidas por una entidad que mantiene desde hace años su compromiso con la divulgación de la tauromaquia y el reconocimiento de sus protagonistas.

Reconocimiento

La entrega de premios permitió distinguir a varios nombres propios del panorama taurino. El matador Ismael Martín recibió el XI Trofeo al Matador de Toros Revelación de la Temporada 2026, mientras que Mario Vilau fue reconocido con el primer trofeo al novillero con picadores revelación de la campaña. Por su parte, el novillero sin picadores Pablo Fernández recibió el XX Trofeo al Triunfador del Festejo de Feria de Huéscar de 2025, un reconocimiento a su actuación en la novillada celebrada durante las fiestas del municipio.

La peña también entregó el VII Trofeo Manuel Carra 'In Memoriam' al matador granadino Nicolás López, 'El Nico'. Asimismo, el VII Trofeo Antonio Ramírez 'In Memoriam' fue concedido a la familia del aficionado Francisco José Salazar Ropero, fallecido un año antes y muy querido en el ámbito taurino granadino.

Uno de los reconocimientos más vinculados a la vida interna de la entidad fue el de Taurino del Año 2026, que concede el presidente de la peña, Mario Fernández Chillón, que recayó en Juan Miguel Alonso, crítico taurino natural de Castril. La peña destacó así su labor y su implicación en la organización de las numerosas actividades que desarrolla Tendido Cero a lo largo del año.

La velada contó con la presencia del alcalde de Huéscar, Ramón Martínez; el parlamentario andaluz Mariano García; la concejala de Fiestas, Lucía Lozano, y otros concejales como Mercedes Guijarro, Antonio Javier Galera Carrasco, Soledad Martínez Román, y otros representantes municipales, además de aficionados y personas relacionadas con el mundo taurino.

La jornada incluyó también la entrega a la peña de una escultura taurina donada por José María Fernández Egea, presidente de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, un gesto que se sumó a los reconocimientos de una noche dedicada a la cultura taurina.

Con esta nueva edición de sus jornadas, la Peña Cultural Taurina Tendido Cero volvió a convertir el Teatro Oscense en punto de encuentro para el sector taurino y para quienes mantienen viva esta tradición en Huéscar y en el conjunto de la provincia de Granada.