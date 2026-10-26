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La Peña Tendido Cero celebra sus bodas de plata con una gala taurina que distingue a la Diputación de Granada

La organización de Huéscar entrega su Insignia de Oro a la institución provincial y reconoce a Ismael Martín, Mario Vilau, Nicolás López 'El Nico', Pablo Fernández y Juan Miguel Alonso en una velada celebrada en el Teatro Oscense

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José Utrera García

José Utrera García

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La Peña Cultural Taurina 'Tendido Cero' de Huéscar celebró su gran cita anual con el mundo del toro en el Teatro Oscense, en una gala ... que reunió a representantes institucionales, aficionados y protagonistas de la temporada taurina. La XXIII edición de sus Jornadas Culturales Taurinas tuvo como uno de sus momentos centrales la entrega de la Insignia de Oro y Brillantes 2026 a la Diputación de Granada, en reconocimiento al apoyo que presta a la fiesta de los toros en la provincia.

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La Peña Tendido Cero celebra sus bodas de plata con una gala taurina que distingue a la Diputación de Granada

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La Peña Tendido Cero celebra sus bodas de plata con una gala taurina que distingue a la Diputación de Granada