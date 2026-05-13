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Pedro Fernández denuncia «la ausencia de inversiones relevantes en la comarca de Baza en 8 años de Moreno al frente de la Junta»

El secretario general del PSOE de Granada, acusa a la Junta de Andalucía de «abandono» en sanidad, vivienda e infraestructuras y reivindica un plan de inversiones públicas para la comarca bastetana

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Pedro Fernández, hoy en el reparto en el mercado semanal de Baza
Pedro Fernández, hoy en el reparto en el mercado semanal de Baza. (JOSÉ UTRERA)

JOSÉ UTRERA

BAZA

A pocos días de la cita electoral del 17 de mayo, el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha elegido la ciudad de ... Baza para lanzar uno de los mensajes más contundentes de la campaña socialista en Andalucía. En un acto marcado por las críticas a la gestión del Gobierno andaluz del Partido Popular, Fernández ha presentado un diagnóstico severo sobre la situación de los servicios públicos en la comunidad y ha defendido un cambio político que, según asegura, «permitirá recuperar la sanidad pública, reforzar la educación y poner en marcha inversiones históricas en vivienda e infraestructuras».

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Pedro Fernández denuncia «la ausencia de inversiones relevantes en la comarca de Baza en 8 años de Moreno al frente de la Junta»

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