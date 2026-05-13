Pedro Fernández denuncia «la ausencia de inversiones relevantes en la comarca de Baza en 8 años de Moreno al frente de la Junta»

A pocos días de la cita electoral del 17 de mayo, el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha elegido la ciudad de ... Baza para lanzar uno de los mensajes más contundentes de la campaña socialista en Andalucía. En un acto marcado por las críticas a la gestión del Gobierno andaluz del Partido Popular, Fernández ha presentado un diagnóstico severo sobre la situación de los servicios públicos en la comunidad y ha defendido un cambio político que, según asegura, «permitirá recuperar la sanidad pública, reforzar la educación y poner en marcha inversiones históricas en vivienda e infraestructuras».

Pedro Fernández ha denunciado «la ausencia de inversiones relevantes en la comarca de Baza y asegura que proyectos históricamente reivindicados permanecen paralizados desde hace años».

Entre ellos, ha citado la Autovía del Almanzora, una infraestructura que califica de «estratégica para la conexión del norte de Granada con Almería». El dirigente socialista rha rechazado las declaraciones realizadas por responsables del Partido Popular sobre futuros avances en esta vía y ha asegurado que, «tras ocho años de gobierno autonómico, apenas se producen movimientos reales».

Según relata, «los últimos tramos ejecutados ya están redactados y preparados antes del cambio político en la Junta. Desde entonces», sostiene, «no se desarrollan nuevos estudios ni proyectos de ejecución para completar el trazado pendiente».

Fernández considera que estos años suponen «una oportunidad perdida» para la comarca y denuncia también «el deterioro progresivo de otras carreteras como la A-92». A su juicio, «la falta de mantenimiento y la ausencia de nuevas inversiones reflejan el abandono institucional que, según afirma, sufre el interior de Andalucía».

El secretario general del PSOE de Granada ha insistido, además, en la necesidad de reforzar las comunicaciones y mejorar equipamientos básicos como estaciones de autobuses e infraestructuras comarcales. «No ha habido ninguna apuesta seria por esta tierra», asegura.

El dirigente socialista ha denunciado especialmente la situación de los enfermos críticos que deben ser trasladados desde Baza hasta Granada y que, según explica, «en ocasiones son obligados a cambiar de ambulancia a mitad del recorrido. Es una situación absolutamente indigna», afirma.