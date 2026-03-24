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Pedro J. Carrión Encinas, brillante pregonero de la Semana Santa de Baza IDEAL

Pedro J. Carrión Encinas emociona a Baza con un pregón profundo y lleno de identidad cofrade

El acto se celebro en la tarde del domingo para que pudiera asistir el obispo de la Diocesis

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 24 de marzo 2026, 08:02

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La ciudad de Baza vivió en la tarde del domingo 22 uno de los momentos más esperados de su calendario cofrade con la celebración del ... Pregón Oficial de la Semana Santa 2026, un acto cargado de simbolismo, emoción y tradición que tuvo como gran protagonista a Pedro J. Carrión Encinas.

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Pedro J. Carrión Encinas emociona a Baza con un pregón profundo y lleno de identidad cofrade