Pedro J. Carrión Encinas emociona a Baza con un pregón profundo y lleno de identidad cofrade

La ciudad de Baza vivió en la tarde del domingo 22 uno de los momentos más esperados de su calendario cofrade con la celebración del ... Pregón Oficial de la Semana Santa 2026, un acto cargado de simbolismo, emoción y tradición que tuvo como gran protagonista a Pedro J. Carrión Encinas.

El majestuoso Teatro Dengra fue el escenario elegido para acoger este evento, organizado por la Federación de Hermandades y Cofradías de Baza, y que contó con la presidencia del Obispo de la Diocesis Francisco Jesús Orozco y la presencia institucional del alcalde de Baza, Pedro. J Ramos.

Carrión Encinas ofreció un pregón intenso, sentido y profundamente arraigado en la identidad bastetana. A través de un recorrido cargado de fervor, el pregonero desgranó la historia y la realidad actual de la Semana Santa de Baza, ensalzando con especial devoción a los titulares de cada una de las hermandades y cofradías de la ciudad. Su intervención no se limitó únicamente al ámbito religioso, sino que también supo conectar con otros elementos esenciales de la cultura local, como la tradición del Cascamorras o la devoción a la Virgen de la Piedad, integrando así una visión amplia y emocional de la idiosincrasia bastetana.

El pregón estuvo enriquecido por la participación artística de la bailaora Maribel Cano y la voz de Aurora Sola, que aportaron una dimensión aún más evocadora al acto, fusionando palabra, música y expresión corporal en una experiencia única. La presentación del pregonero corrió a cargo de la presidenta de la Federación, Carmen García, mientras que la conducción del evento fue responsabilidad de Javier Fernández, quien además dio a conocer los contenidos de la revista y el callejero oficial de la Semana Santa de este año.

Tras la intervención principal, la Federación de Cofradías, que preside Carmen Cabrera, procedió a la entrega de diversas distinciones cofrades, reconociendo la labor y el compromiso de personas y entidades con la Semana Santa bastetana. El obispo puso el broche institucional al acto con un mensaje en el que animó a los presentes a mantener viva la religiosidad cofrade durante todo el año, más allá de los días de procesiones.

El cierre llegó con un marcado carácter festivo y emotivo. El Grupo de Castañuelas de la Escuela de Baile «Chari López» sorprendió con una original interpretación de música cofrade, mientras que la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno puso el punto final con varias marchas que arrancaron una ovación cerrada del público, entre ellas la composición Nazareno, tuya es la Victoria, recientemente estrenada.

Pedro José Carrión Encinas, nacido en Huércal-Overa en 1973 y vinculado a Baza desde sus inicios profesionales, ha construido una sólida trayectoria tanto en el ámbito profesional como en el cofrade. Arquitecto técnico por la Universidad de Granada, su implicación en la Semana Santa bastetana se remonta al año 2000, cuando ingresó como hermano en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Su compromiso le llevó a ocupar el cargo de Hermano Mayor entre 2011 y 2016, etapa durante la cual impulsó iniciativas de gran relevancia, como la solicitud de indultos concedidos en varias ediciones de la Semana Santa. Actualmente continúa formando parte activa de su hermandad como miembro de la Junta de Gobierno.

Reconocido también por su labor fotográfica y de investigación histórica, Carrión ha contribuido notablemente a la difusión y engrandecimiento de la Semana Santa de Baza, siendo autor de carteles oficiales y estudios sobre el origen de procesiones emblemáticas. Su trayectoria incluye además numerosas exaltaciones y pregones en distintas hermandades, consolidándolo como una voz autorizada y respetada dentro del ámbito cofrade.

Su designación como pregonero oficial de la Semana Santa 2026 supone el reconocimiento a toda una vida de entrega, fe y servicio, valores que quedaron plenamente reflejados en un pregón que ya forma parte de la memoria colectiva de Baza.

Con este acto, la ciudad inicia la cuenta atrás hacia una Semana Santa que, un año más, promete vivirse con intensidad, devoción y un profundo sentimiento de identidad.