«No pasé miedo por estar incomunicada pero me dio paz la llamada de la alcaldesa»

Después de tres días de grandes esfuerzos, el Ayuntamiento de Cúllar pudo por fin poder llegar al cortijo de Mazarra, donde estaban aisladas, dos mujeres, una persona mayor y su cuidadora. Primero se intentó acceder por el camino más corto, pero fue imposible, la ruta va junto a la zona afectada por la lluvia que cortó durante unas horas la A-92 cerca de la planta solar. Desde la Subdelegación del Gobierno, su responsable, José Antonio Montilla, ofreció la posibilidad de utilizar un helicóptero para rescatar a las dos mujeres, pero finalmente ayer las maquinas pudieron llegar al cortijo por el camino más largo, por encima de Venta del Peral en dirección hacia Hijate.

El cortijo de Mazarra es una más de las zonas en las que se ha visto obligado a intervenir el Ayuntamiento cullarense para paliar la situación en la medida de sus posibilidades y devolver la normalidad a un municipio que tiene muchos anejos y zonas pobladas de pequeño tamaño.

Raquel Aránega Jiménez, de 62 años, vive en el cortijo Mazarra junto a su cuidadora. Relata a IDEAL que los primeros días se alegró porque lloviera, pero cuando vio que el pluviómetro marcaba 40 litros por metro cuadrado, lo vaciaba y rápidamente volvía a marcar otros 40 litros. Fue cuando comenzó a preocuparme.

«Ya hemos tenido problemas de este tipo otras veces, pero nunca como esta vez. No me preocupé por estar aislada, porque tenemos de todo, aunque las medicaciones es lo más importante y la necesitábamos. Cuando me asusté fue por el granizo, temía que rompiera los cristales e hiciera daño en la casa». Comenta que lleva residiendo en el lugar «desde 2014». «Todos los veranos veníamos al cortijo y para mí Mazarra es sinónimo de libertad. Soy botánica y me encantan las plantas y el campo. Cuando me jubilé en la Universidad decidí venirme a vivir al cortijo», detalla.

La hija, también incomunicada

Asegura que no es nada miedosa, que ha vivido varios años sola, sin miedo ni problemas. «Ahora yo soy la guardiana de Mazarra. Cualquier otra persona quizá sí hubiera tenido miedo, por el episodio vivido, pero yo no», dice convencida. Casualmente, María José Otero Aránega, la hija de Raquel, vive en el pueblo almeriense de Oria, a pocos kilómetros de Cúllar, y también se quedó incomunicada. La carretera de Oria a Cúllar también se cortó por la DANA y, además, su hija vive en una zona donde se produjo un gran socavón, Fue el marido de su hija quien lo tapó utilizando el tractor. Raquel, asegura que su hija que está siempre pendiente de ella, «lo que pasa es que ellos también han estado incomunicados hasta que pudieron salir hacia Oria, donde trabaja mi hija y mis nietos van al colegio».

Dice no acordarse de a quién pidió ayuda, pero sí le sorprendió que la alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, le llamase para interesarse como estaba. «Fue ella quién me llamo y me sorprendí gratamente, porque yo no soy nadie especial y que me llamara y se interesara por mí, me hizo tener una paz... Me dio una gran tranquilidad, sabiendo que no me pasaría nada porque estaría atendida y me tenían en cuenta. Cómo se lo agradezco», indica.

«Como vivimos en un cortijo aislado, siempre solemos tener de todo, y tenemos provisiones, lo más preocupante podría ser las medicinas, pero hoy, tras poder abrir paso, la persona que me cuida ha podido ir a Cúllar a por ellas y de paso comprar alguna otra cosa. La alcaldesa envió un taxi para recoger a quien me cuida y luego la propia alcaldesa y la concejala la han traído en un vehículo del ayuntamiento», relata.

El cortijo Mazarra era propiedad de la familia de la madre de Raquel. Son siete hermanas y no tienen grupo de Whatsapp pero están siempre en contacto.