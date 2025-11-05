Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Cimentación para la pasarela sobre la A-92 a la altura de Baza JOSÉ UTRERA

Una pasarela de 300 metros sobre la A-92 dará continuidad a la Vía Verde Guadix-Baza-Almendricos

Promovida por la Mancomunidad de Municipios y financiada por el Gobierno Central con un presupuesto de 2.496.115 estará en servicio en siete meses

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:30

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza ha comenzado las obras de construcción de la pasarela sobre la autovía A-92N y del ... paso inferior bajo la carretera A-315, actuaciones clave que permitirán dar continuidad al Camino Natural Vía Verde del ferrocarril Guadix-Baza-Almendricos a su paso por el término municipal del municipio bastetano.

