Una pasarela de 300 metros sobre la A-92 dará continuidad a la Vía Verde Guadix-Baza-Almendricos

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza ha comenzado las obras de construcción de la pasarela sobre la autovía A-92N y del ... paso inferior bajo la carretera A-315, actuaciones clave que permitirán dar continuidad al Camino Natural Vía Verde del ferrocarril Guadix-Baza-Almendricos a su paso por el término municipal del municipio bastetano.

Los dos proyectos suponen un avance decisivo en la conexión de varios tramos de la vía verde, actualmente interrumpidos, mejorando la seguridad de los usuarios y garantizando la accesibilidad universal a lo largo del recorrido. Con ello, la Vía Verde seguirá consolidándose como itinerario de gran interés social y medioambiental, vertebrando el territorio y promoviendo un modelo de desarrollo rural sostenible basado en la movilidad no motorizada y el disfrute respetuoso del entorno natural.

El proyecto está impulsado por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza como promotor del tramo Baza-Freila-Zújar-Caniles y financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de su programa de Caminos Naturales. El presupuesto de adjudicación asciende a 2.496.115 euros. Además, la Diputación de Granada ha colaborado con la redacción del proyecto técnico,

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza, Carmen Rocío Martínez Ródenas, ha destacado «la importancia de esta actuación para culminar la continuidad de la Vía Verde y reforzar su papel como infraestructura verde de referencia en Andalucía oriental». Martínez agradece «la colaboración institucional y las inversiones realizadas en este proyecto extraordinario, que no solo mejora la movilidad y la seguridad, sino que impulsa el desarrollo rural sostenible y el turismo de naturaleza en toda la comarca».

Ya en construcción

La pasarela sobre la A-92N contará con una longitud total de 310,50 metros, compuesta por un vano central de 70 metros de luz y dos rampas laterales que cumplen los criterios de accesibilidad universal: la rampa Este de 172 metros y la rampa Oeste de 68,50 metros. La estructura, de 3 metros de ancho libre, permitirá un tránsito cómodo y seguro para peatones y ciclistas.

En el caso del cruce bajo la A-315 (PK 103+465), se ejecutará un paso inferior de 18 metros de longitud, construido mediante un marco prefabricado de 3,5 metros de luz horizontal y 2,5 metros de luz vertical, que completará la continuidad del trazado.

El plazo previsto de ejecución del paso inferior es de tres meses, mientras que la pasarela —las cimentaciones ya están terminadas y su estructura se fabrica actualmente en taller— tiene prevista su instalación en torno al mes de junio de 2026.

La adecuación de la antigua línea férrea Guadix-Almendricos como Camino Natural Vía Verde ha configurado un eje vertebrador del territorio, fomentando el contacto con la naturaleza y la conexión entre núcleos rurales cercanos. Esta nueva actuación consolida el valor social, turístico y ambiental de un recorrido que se ha convertido en referente del turismo activo y sostenible en la Comarca de Baza y que aspira a conformar un trayecto ininterrumpido de más de 160 kilómetros entre las provincias de Granada, Almería y Murcia.