El Parque de Bomberos de Baza realizó 510 intervenciones en 2025

El Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil de Baza cerró 2025 con un total de 510 intervenciones, once más que el año anterior, según ... la memoria anual presentada. La actividad abarcó incendios, rescates, intervenciones técnicas, servicios preventivos y actuaciones de apoyo en la comarca bastetana, donde el parque presta cobertura a cerca de 38.000 habitantes en municipios como Caniles, Cúllar, Benamaurel, Zújar, Freila, Cortes de Baza y Cuevas del Campo. El 77% de las salidas se concentraron en la ciudad de Baza.

Los incendios representaron cerca del 40% de las actuaciones. Destacaron 39 incendios en contenedores, 30 agrícolas, 20 en matorral y 16 en viviendas, estos últimos con un repunte respecto al año anterior. Estas intervenciones implicaron desalojos, cortes de tráfico y coordinación con otros servicios de emergencia.

Los rescates también registraron un aumento. Se realizaron 23 intervenciones por accidentes de tráfico con excarcelación y 35 aperturas de puertas, muchas relacionadas con personas mayores que viven solas. En total, doce personas resultaron heridas y dos fallecieron en incidentes en los que participó el servicio.

El mes con mayor actividad fue septiembre, con 60 intervenciones, impulsadas en parte por los dispositivos preventivos durante la feria. Diciembre registró 56 actuaciones, con numerosos incendios en contenedores. La media anual fue de 1,39 servicios diarios. El 43% de los avisos se activaron a través del teléfono de emergencias 112 Andalucía. El parque mantiene su operatividad con un equipo de catorce profesionales.

En el área de rescates no relacionados con incendios, se atendieron 31 casos de rescate de animales. Las intervenciones técnicas sumaron 96 actuaciones, entre ellas 15 por desprendimientos, cinco por fugas de gas, siete demoliciones preventivas de cornisas y cuatro de fachadas. También se realizaron 22 servicios de transporte de agua por cortes de suministro.

El servicio llevó a cabo 29 dispositivos preventivos en eventos públicos y desarrolló 23 actividades formativas dirigidas a centros educativos y colectivos. La formación interna incluyó cursos sobre rescate en vehículos pesados, uso de drones y técnicas avanzadas de extinción.

El 12 de septiembre de 2025 se inauguró la ampliación del parque, financiada por la Diputación de Granada con una inversión superior a 800.000 euros. Las nuevas instalaciones incluyen cocheras, almacenes y espacios de prácticas. Esta ampliación forma parte del proceso de integración en el Consorcio Provincial de Bomberos de Granada, previsto entre finales de 2026 y comienzos de 2027, que implicará un aumento de plantilla y recursos.

Durante el año también se consolidaron dos jefaturas de dotación y se reforzó la estructura operativa de una plantilla que cuenta actualmente con doce efectivos. El balance anual refleja un incremento de la actividad, una diversificación de servicios y el refuerzo de la infraestructura operativa del parque comarcal.