Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos de Baza durante un servicio en los pasados temporales de lluvia y viento JOSÉ UTRERA

El Parque de Bomberos de Baza realizó 510 intervenciones en 2025

El balance anual refleja un incremento de la actividad, una diversificación de servicios y el refuerzo de la infraestructura operativa del parque comarcal

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 20 de febrero 2026, 14:31

Comenta

El Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil de Baza cerró 2025 con un total de 510 intervenciones, once más que el año anterior, según ... la memoria anual presentada. La actividad abarcó incendios, rescates, intervenciones técnicas, servicios preventivos y actuaciones de apoyo en la comarca bastetana, donde el parque presta cobertura a cerca de 38.000 habitantes en municipios como Caniles, Cúllar, Benamaurel, Zújar, Freila, Cortes de Baza y Cuevas del Campo. El 77% de las salidas se concentraron en la ciudad de Baza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y dan una paliza a un hombre de 31 años en Pinos Puente
  2. 2 Le apuñala en el abdomen en una pelea en un local de ocio de Padul
  3. 3 Vienen a Granada de visita, se pelean a las puertas de una discoteca y agreden a dos policías de paisano
  4. 4

    La Policía Nacional refuerza la seguridad en Traumatología por el ingreso de dos heridos en tiroteos
  5. 5

    Un alpinista es condenado por «dejar morir» a su novia en la montaña más alta de Austria
  6. 6 El pueblo más alto de España se encuentra en Granada y no en Teruel como se creía
  7. 7

    La esquiadora a la que hasta los atropellos hacen aún más fuerte
  8. 8

    Owen, deseado por el Real Madrid, negocia su renovación con el Granada
  9. 9 ¡La granadina Ana Alonso logra una medalla de bronce en su épico debut olímpico!
  10. 10

    La UDEF recaba indicios de posibles amaños en la Policía Local en 13 pueblos de Granada y en Córdoba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Parque de Bomberos de Baza realizó 510 intervenciones en 2025

El Parque de Bomberos de Baza realizó 510 intervenciones en 2025