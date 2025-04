El Parlamento Andaluz una PNL para que Huéscar se incluya en la PAC de la almendra

JOSÉ UTRERA BAZA Martes, 8 de abril 2025, 15:12 Comenta Compartir

El Parlamento Andaluz aprueba por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) por la que si insta al Gobierno Central para recoja dentro de las ayudas de la PAC a los frutos secos a la comarca de Huéscar.

El parlamentario andaluz por Granada, Mariano García Castillo (PP) , defendió en la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno Central a que reconsidere su postura de dejar fuera de la PAC a los cultivos de almendro de secano situados en la Comarca de Huéscar.

El motivo por el que los cultivos de almendra de la comarca oscense quedan fuera es porque la pluviometría media de los últimos 10 años es superior a 300 litros al año, ya que el Ministerio de Agricultura considera los registros de lluvia de la estación meteorológica de San Clemente, que pertenece a la red de la AEMT la cual al situarse en la ladera de la Sagra, en zona montañosa, registra una pluviometría superior y muy poco representativa de las lluvias del territorio. En dicha PNL se insta al Ministerio de Agricultura a que considere los registros pluviométricos de las estaciones meteorológicas pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir situadas en el término municipal de Orce (P-01) o en la que hay en el Campo de La Puebla (P-03), cuyos registros pluviométricos medios son de 279,14 l/año y de 268,4 l/año respectivamente, al ser estaciones que registran una pluviometría mucho más fidedigna y representativa del conjunto de la comarca.

Mariano García manifiesta que «no se entiende como se utilizan los datos de una estación meteorológica que no representa para nada la pluviometría del terreno, ya que en esta zona llueve muy poco y cada vez menos para desgracia de los agricultores y ganaderos. García también lamenta como una subvención que se crea para evitar el abandono de las tierras por riesgo de desertificación no contempla un territorio donde apenas llueve, y donde los efectos de la desertificación son cada vez más palpables en el entorno». La proposición no legislativa del Grupo Parlamentario Popular también considera los efectos socioeconómicos que tiene dicha exclusión en la zona, ya que se verían afectadas 18.133,16 hectáreas, las cuales dejarían de percibir 1.159.252 euros al año, de tal forma que, si consideramos el periodo del Plan de Desarrollo Rural actual de 5 años, la comarca dejaría de percibir casi 6 millones de euros.

En vías de solución

En este mismo sentido el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en una reciente visita a la localidad de Zújar, recibió un dosier de parte del presidente de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar y también del Grupo de Desarrollo Rural, Gabriel Villalobos en el que se recogen todos los datos estadísticos y las razones para que se tengan en cuenta los datos de las estaciones meteorológicas del Campo de la Puebla y de Orce y se pueda incluir a la comarca en las ayudas de la PAC para frutos secos de secano. José Antonio Montilla, explico que ya se está trabajando para realizar los ajustes oportunos y confía que la comarca de Huéscar sea incluida en las ayudas de la misma manera que ya lo están las comarcas limítrofes de Baza, Guadix y los Vélez.