La oposición rechaza una modificación de crédito de 548.000 euros El equipo de gobierno la considera necesaria para seguir funcionando y la edil de Compromiso por Baza, recuerda que no se puede comprometer un gasto sin haberlo aprobado previamente

JOSÉ UTRERA BAZA Domingo, 10 de agosto 2025, 13:21

Los partidos políticos en la oposición municipal en el Ayuntamiento de Baza, (PSOE, IU y Compromiso por Baza) rechazan en bloque la propuesta del equipo de gobierno del PP para realizar una nueva modificación presupuestaría, esta vez de 548.000 euros. El concejal de economía Ramón López, la considera muy necesaria para el normal funcionamiento del ayuntamiento que tiene prorrogados los presupuestos del 2024.

El edil del área económica, defiende que el ayuntamiento está preparado para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pese a las advertencias formuladas por el interventor municipal.

El PP quiere el voto a la abstención de la concejal de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez quien cuestiona que se recurra al remanente de tesorería cuando aún queda medio año de ejercicio y existen partidas disponibles en el presupuesto prorrogado. Denuncia que se está consumiendo el ahorro del Ayuntamiento para cubrir gastos ordinarios y previsibles, dejando solo 153.000 euros disponibles ante posibles emergencias. También critica la falta de compensación entre áreas presupuestarias. Sánchez recuerda qué ha sido necesario recurrir ya a dos modificaciones importantes: primero 1,5 millones de euros y ahora otros 548.000. La concejal de Compromiso por Baza, advierte que de seguir así el Ayuntamiento podría verse obligado a presentar un Plan Financiero, tal y como recoge un informe de la intervención municipal.

Sin negociación

Manolo Gavilán portavoz del Grupo Municipal Socialista, explica que «el problema es consecuencia de la situación política del Ayuntamiento, que no cuenta con apoyos suficientes, y que esa realidad debe corregirse». Y precisa que «la existencia de un presupuesto prorrogado está generando desajustes, pero eso no significa que no haya dinero, como quiere hacer creer el PP». A la vez que rechaza que votar en contra de la modificación del presupuesto implique oponerse a inversiones como la iluminación o el asfaltado. Según sus cálculos, ya se han consumido 2,5 millones del remanente y «se le ve el culo al cajón». Gavilán señala que 400.000 de la modificación corresponde a gasto corriente que debería financiarse por otras vías. El portavoz socialista advierte de las consecuencias si se incumplen las reglas fiscales: «subida de impuestos y reducción drástica del gasto».

El alcalde, Pedro Ramos, al conocer que no tendría el apoyo de compromiso por Baza, responsabiliza a Compromiso por Baza de la situación, recordando que no se aprobaron los presupuestos por la negativa de su grupo, supeditando el apoyo a la obtención de la tenencia de alcaldía. Y reprochó que Lidia Sánchez, que pese a haber facilitado el gobierno del PP, ahora obstaculice su gestión.

El concejal no adscrito, ante en VOX, Rafa Azor, dijo que, si Lidia Sánchez no está dispuesta a apoyar, «debería dimitir o presentar una moción de censura para gobernar junto a PSOE e IU». Acusó a Lidia y a la alcaldesa de Caniles de «estrangular» al gobierno del PP en Baza.

Los grupos de la oposición rechazan el victimismo del PP y del concejal Rafa Azor a los que acusan de querer gobernar como si tuvieran mayoría absoluta y no negociar y pactar con ellos. «Quieren imponer, pero no hablar, negociar y buscar acuerdos».