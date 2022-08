La ONCE vuelve a dedicar su cupón a Baza, esta vez como Villa Europea del Deporte

Un cupón que se presentaba en la mañana de ayer, en un acto celebrado en el auditorio del Museo Arqueológico Municipal y que contó con la presencia del alcalde bastetano, Manolo Gavilán García, el concejal de Deportes, Antonio Vallejo Magdaleno y la directora de la ONCE en Baza, Estela Sánchez.

Gavilán tomaba la palabra para agradecer que una entidad como la ONCE siga prestando su apoyo a los eventos que tienen lugar en nuestra ciudad, después de recordar que apenas hace unos meses era precisamente la ONCE la que estaba como protagonista en un evento deportivo lleno de implicación y motivación, en las instalaciones deportivas de Baza, donde afiliados de la ONCE de las provincias de Granada, Jaén y Almería participaron en unas Jornadas Deportivas con las que se cerraba la celebración de la Semana de la ONCE, compartiendo una jornada de convivencia deportiva y mostrando a la ciudadanía algunas de las modalidades deportivas que practican las personas con discapacidad visual.

El alcalde bastetano hizo referencia a la repercusión que supone aparecer en una plataforma de la importancia del cupón de la ONCE, con más de cinco millones de cupones circulando por toda España con el anagrama de Baza, Ciudad Europea del Deporte, como protagonista de este popular sorteo al que ahora solo le falta, en esta ocasión, repartir un buen premio a los bastetanos.

Por su parte, la directora de la ONCE en Baza quiso agradecer el apoyo que recibe desde el Ayuntamiento bastetano y se refirió al deporte como un elemento de vital importancia para esta organización, por su capacidad de inclusión y su poder de integración, para lo que es muy importante el conocimiento de las actividades que la ONCE lleva a cabo. Felicitó especialmente al concejal de deporte, de quien dijo haber recibido siempre ayuda, de principio a fin, lo que ahora se agradece como la ONCE sabe hacer, a través de este cupón, que ayer mismo se ponía a la venta.

Al dato de los más de cinco millones de cupones, Estela Sánchez añadía que serán más de 19.000 los vendedores que pasearán el cupón dedicado a Baza por todo el territorio nacional, algo que sucede por segunda vez, en dos años, lo que dijo ser poco habitual. Sin embargo, tras descubrir la silueta del cupón dedicado a este evento, la directora añadió que Baza tiene otros eventos dignos de promoción mediante este sistema y apuntó al Cascamorras como el que podría ser el siguiente motivo para que Baza volviera a pasearse por toda España con el mismo sistema, a la par que «presumiendo de Baza ante el resto de España, a través del deporte, que es lo mismo que decir, del esfuerzo, la superación y el compromiso solidario».

Finalmente, Antonio Vallejo quiso ensalzar la labor que la ONCE está llevando a cabo en Baza, donde ha proporcionado una sorprendente respuesta en diferentes eventos y adelantando que está muy «caliente» la designación de Baza para ser sede de otro campeonato de España, en el 2.023.

Mientras hizo referencia a un año del que quedan cuatro meses cargados de actividades y eventos deportivos, como el campeonato andaluz para deportistas con discapacidad intelectual, el Rally David Valero, la Semana Europea del Deporte con 32 actividades o la Marcha inclusiva de la AECC. En todo caso un tramo final del 2022 que viene cargado de actividades deportivas y que apenas dejará un fin de semana sin eventos en lo que queda de año.