La ONCE celebra el 50 aniversario de la Dama de Baza dedicándole el cupón del 8 de diciembre Se han puesto en circulación 5,5 millones de cupones con la imagen de la famosa escultura íbera el siglo IV a.C.

Presentación del cupón de la Once del 8 de diciembre con la imagen del la Dama de Baza / JOSÉ UTRERA

Desde hoy la ONCE ha puesto en circulación 5,5 millones de cupones que llevan la imagen de la Dama de Baza para el sorteo del 8 de diciembre. De esta manera la ONCE se suma a la celebración del 50 aniversario del hallazgo de la Dama de Baza. El director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas y la directora de Baza Estela Sánchez han presentado la imagen de este cupón junto al alcalde de Baza, Manolo Gavilán, en un acto celebrado el auditorio del Museo Arqueológico de Baza.

5,5 millones de cupones llevan como motivo una foto en primer plano de perfil de la Dama de Baza con la imagen corporativa del Ayuntamiento bastetano y de este aniversario. « Queremos reenvidar la riqueza del patrimonio bastetano u granadino a través de una figura que entronca con nuestro pasado histórico» sostiene Alberto Morillas. « Y presumir orgullosos de nuestro patrimonio cultural en toda España a través de un instrumento de un enorme valor en términos de solidaridad como es el cupón de la ONCE»

Morillas, ha aprovechado la ocasión para reivindicar la escultura de la Dama de Baza como un « referente principal del patrimonio cultural andaluz y pide por que la protección del patrimonio de Baza genere el mayor consenso político y social para poner en valor su grandeza»

Por su parte, el alcalde de Baza, destaca el doble valor de esta acción «con la que, además de colaborar con la organización en la inmensa obra social que está haciendo, está el otro valor de mostrar en todos los lugares de España nuestra Dama de Baza como referente del arte íbero y de nuestro patrimonio». Manolo Gavilán felicita además a los responsables de este cupón por el exquisito diseño del mismo y destaca la gran labor de difusión que se está haciendo desde la concejalía de Turismo, aprovechando grandes oportunidades como ésta. A la que seguirán nuevas iniciativas de la mano de Correos que va a editar un sello conmemorativo.

En el acto de presentación del cupón, el director de la ONCE en Granada ha entregado al alcalde de la plancha con la que se ha trabajado para la impresión de esos cinco millones y medio de cupones que ya se pueden adquirir en cualquier punto de venta y a los propios vendedores de la ONCE.