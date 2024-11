La Oficina Turismo de Baza estrena imagen e inaugura una nueva etapa

JOSÉ UTRERA BAZA Viernes, 22 de noviembre 2024, 08:16 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

La Oficina Municipal de Turismo de Baza ofrece ya una nueva imagen, más moderna, más fresca, más diversa, más abierta, más comercial, más bastetana y más optimista. El cambio de imagen coincide con la nueva gerencia que a partir de ahora, es la empresa de servicios culturales, MásDrama, cuya representante, Vanesa Mesas, fue la encargada de presentar a la sociedad bastetana la renovación de unas dependencias que, aunque siguen en el mismo sitio, en la entrada principal al Museo Arqueológico, no parecen ya las mismas.

La nueva Oficina Municipal de Turismo de Baza ofrece un mobiliario diferente, rejuvenecido, con un nuevo diseño en el que lo bastetano tiene un especial protagonismo. No solo por una enorme fotografía del Cascamorras que preside el recinto, o la silueta de la Dama a tamaño real que ofrecen las postales, o las tazas decoradas con palabras que solo los bastetanos pueden entender, o incluso las joyas con referencias íberas. En sus distintos stands encontramos suvenir de Baza de diferentes estilos, hasta productos gastronómicas que también son marca de la casa y publicaciones turísticas, planos, folletos de información diversa sobre Baza y sobre la comarca, sobre empresas del sector hostelero, restaurantes, etc. etc. Todo ello envuelto en un sentimiento de ilusión, de esperanza, de respeto y de responsabilidad, según destaca Vanesa Mesas, que seguirá teniendo a Rosa y a Paqui al frente para atender a los visitantes junto con el resto de personas que conforman Más Drama. Una renovada Oficina Municipal de Turismo que se abre también a los bastetanos, a los que viven, en Baza, porque no todos conocen con la profundidad que debería su propia ciudad, tan diversa en su oferta cultural y turística.

Con la renovada Oficina Municipal de Turismo, en la que también se pone de largo la nueva gerencia del servicio, echa a andar una nueva etapa que el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, confía en que sea un éxito.

Durante la puesta de largo se realizó un decorado con una exposición de fotografía de María Gallardo donde se destacan algunos bellos rincones y momentos de la ciudad bastetana que fueron presentadas por la propia María Gallardo. El evento fue también un espectáculo. Hubo música en directo con Maezo, Jonathan y Desirée, e incluso una representación del Grupo Municipal de Coros y Danzas y unas breves pinceladas de teatro

«Estamos convencidos de que la dirección de Vanesa Mesas y el respaldo de MásDrama proporcionan un valor añadido a nuestra Oficina Municipal de Turismo que, por lo pronto, ya ofrece una imagen más acorde con la dirección que pretendemos dar a la gestión turística de Baza»,indica el alcalde.