Las obras de rehabilitación del Palacio de los Enríquez comienzan este miércoles

La esperada rehabilitación del Palacio de los Enríquez, uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad de Baza, comienzan hoy miércoles según anuncia el ... Ayuntamiento de Baza. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Rehabitec Almería SL, especializada en restauración patrimonial y con más de veinte años de experiencia en el sector. En un primer intento el consistorio saco a licitación todo el proyecto en su conjunto, pero quedo sin adjudicar. Lo que motivo que la rehabilitación se dividiera en dos fases.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baza aprobó la adjudicación del denominado lote 1 el pasado 5 de diciembre, culminando así un proceso de licitación desarrollado durante las últimas semanas. responsables de la empresa adjudicataria, junto al equipo redactor del proyecto han visitado el edificio para concretar el plan de trabajo previo al inicio de las obras.

Los trabajos iniciales se centrarán en la consolidación estructural del inmueble, que en los últimos años ha sido objeto de intervenciones puntuales como la realizada en la torre. Entre las principales actuaciones previstas se encuentran el refuerzo de la cubierta, la consolidación de muros y estructura y la reafirmación de la cimentación. Esta fase es imprescindible para poder acometer posteriormente la restauración de los elementos artísticos más destacados del palacio, como artesonados, decoraciones y carpinterías históricas.

Primera fase

El contrato establece un plazo de ejecución de siete meses y un presupuesto total de 1.708.988 euros, impuestos incluidos. La financiación de esta intervención procede del Gobierno de España concedida al Ayuntamiento dentro del Programa de Mejora de la Competitividad y de la Dinamización del Patrimonio Histórico con Uso Turístico, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea.

Paralelamente, el Ayuntamiento continua con la tramitación del segundo lote de la licitación, relativo a la rehabilitación de la zona ajardinada del palacio, cuyo coste es notablemente inferior. Una vez se adjudique esta fase, los trabajos podrán ejecutarse de forma simultánea a las obras principales. Asimismo, se seguirá avanzando en la contratación de la restauración de los elementos decorativos que han quedado fuera de esta primera intervención y que requieren previamente la consolidación estructural del edificio.

En total, el Gobierno de España financia con 2,94 millones de euros la rehabilitación integral del Palacio de los Enríquez, monumento nacional construido entre los siglos XVI y XVII.

Monumento nacional desde hace 50 años

El Palacio de los Enríquez, que en 2025 cumplió cincuenta años desde su declaración como monumento nacional, afronta así una nueva etapa destinada a garantizar su conservación y a devolverle un papel protagonista al patrimonio bastetano.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Industria y Turismo, tiene como objetivo reforzar el atractivo turístico de Baza, generar nuevas oportunidades económicas y poner en valor el patrimonio como motor de desarrollo local.

La concesión de esta subvención es fruto del trabajo desarrollado en anteriores etapas municipales, en las que se impulsó tanto la adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento como la posterior solicitud de financiación al Gobierno de España. La rehabilitación del Palacio de los Enríquez se suma a otras inversiones estatales en la ciudad, como las destinadas a la Alcazaba, evidenciando el compromiso del Ejecutivo con la recuperación del patrimonio histórico bastetano.