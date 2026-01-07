Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de una intervención anterior JOSÉ UTRERA

Las obras de rehabilitación del Palacio de los Enríquez comienzan este miércoles

El proyecto cuenta con una subvención de 2,9 millones de euros del Gobierno de España, presupuesto que ha sido dividido en dos fases ante la imposibilidad del consistorio en adjudicarlo en su totalidad

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 7 de enero 2026, 13:08

Comenta

La esperada rehabilitación del Palacio de los Enríquez, uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad de Baza, comienzan hoy miércoles según anuncia el ... Ayuntamiento de Baza. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Rehabitec Almería SL, especializada en restauración patrimonial y con más de veinte años de experiencia en el sector. En un primer intento el consistorio saco a licitación todo el proyecto en su conjunto, pero quedo sin adjudicar. Lo que motivo que la rehabilitación se dividiera en dos fases.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Niño deja más de 6 millones en Granada con dos décimos del primer premio y 25 series del tercero
  2. 2 Granada registra la mínima más baja del día de Reyes en toda España con menos 17,3 grados
  3. 3 Sara Carbonero se recupera tras ser intervenida de urgencia en Lanzarote
  4. 4 Aviso de la DGT: quitarán el carné a los conductores que lleven esto en la guantera
  5. 5

    Cae un muro en La Herradura por las fuertes lluvias del 5 de enero
  6. 6

    Derivan a Mediación de la UGR a un padre que se queja del trato a su hijo
  7. 7

    Desalojan un centro de acogida en Granada por un incendio
  8. 8

    El tramo en obras del GR-43 estará listo en el primer semestre de 2026
  9. 9

    La peor entrada que se recuerda en Los Cármenes con solo 4.468 espectadores
  10. 10 El tercer premio del Sorteo de Lotería de El Niño, el 32615, cae en Granada y Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las obras de rehabilitación del Palacio de los Enríquez comienzan este miércoles

Las obras de rehabilitación del Palacio de los Enríquez comienzan este miércoles