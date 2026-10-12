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Obras de mejora en Huéscar reducirán las pérdidas de agua en la red municipal y mejorarán la presión

Las obras ya en marcha las realiza la empresa Aqualia y tienen un presupuesto de 165.469€ para conseguir un mayor control del agua distribuida en cada zona del municipio

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Alcalde y concejales visitando las obras me mejora del abastecimiento
José Utrera García

José Utrera García

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El Ayuntamiento de Huéscar por medio de la empresa Aqualia ha iniciado las obras para mejorar la red municipal de abastecimiento. La concejal de urbanismo ... y ciclo integral del agua, María Elena Fernández Guillén, señala que para gestionar el agua de la manera más eficiente es imprescindible la reducción de las pérdidas en las redes de abastecimiento, para lo cual se necesita conocerlas en profundidad. Por ello, el Ayuntamiento de Huéscar ha puesto en marcha el «Proyecto de Reconfiguración y Modernización de la Sectorización de la Red de Abastecimiento de Agua Potable».

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Obras de mejora en Huéscar reducirán las pérdidas de agua en la red municipal y mejorarán la presión

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