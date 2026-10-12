Obras de mejora en Huéscar reducirán las pérdidas de agua en la red municipal y mejorarán la presión

El Ayuntamiento de Huéscar por medio de la empresa Aqualia ha iniciado las obras para mejorar la red municipal de abastecimiento. La concejal de urbanismo ... y ciclo integral del agua, María Elena Fernández Guillén, señala que para gestionar el agua de la manera más eficiente es imprescindible la reducción de las pérdidas en las redes de abastecimiento, para lo cual se necesita conocerlas en profundidad. Por ello, el Ayuntamiento de Huéscar ha puesto en marcha el «Proyecto de Reconfiguración y Modernización de la Sectorización de la Red de Abastecimiento de Agua Potable».

Las obras de mejora las está ejecutado Aqualia, la empresa gestora del servicio municipal de agua. Tienen un presupuesto de 165.469€ y se prevé que duren 4 meses.

Según explica María Elena Fernández, el objetivo de estas actuaciones es la sectorización de la red de abastecimiento del municipio, es decir, dividirla en zonas o sectores, para controlar la presión y el volumen de agua que se suministra a cada uno de ellos mediante la instalación de grandes contadores. En concreto, se va a dividir la red del municipio en 7 sectores: el de calle Carril, el de Centro, Noreste, San Clemente, Oeste 1, Oeste 2 y Oeste 3.

Esta actuación permitirá que cuando se detecte un posible aumento anormal del volumen distribuido en cualquiera de los sectores, los técnicos de la empresa de agua se pongan en alerta al poder ser indicativo de avería.

Además, la sectorización no solo permite tener un mayor conocimiento de los consumos de cada barrio. También se va a mejorar el servicio en términos de presión y continuidad, ya que en caso de avería se puede aislar mucho más la zona afectada y no tener que cortar el suministro a barrios colindantes para la reparación. Esto se podrá realizar gracias a unas nuevas válvulas que Aqualia instalará en cada uno de los sectores.

De esta manera, se reducen las molestias a los vecinos y el tiempo de suspensión de suministro necesario para proceder a reparar las posibles incidencias. Por consiguiente, las pérdidas de agua como consecuencia de las averías cada vez son menores al poder actuar con más rapidez.

La concejal de urbanismo que ha visitado la obras junto al alcalde, Ramón Martínez, indica que de las ya en marcha recogen también la instalación de 75 metros de nueva tubería en calle Manilva y 250 metros en las calles Santiago Ramón y Cajal y en Emperador Carlos, con la correspondiente renovación de las acometidas.

«Todas estas mejoras que se han iniciado persiguen la mayor eficiencia posible del servicio municipal de agua en Huéscar y un avance en la gestión inteligente del mismo». Señala la concejala.