Dos nuevos focos de viruela ovina obligan al sacrificio de 250 ovejas en Cúllar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha notificado 2 nuevos focos de viruela ovina y caprina en el municipio de Cúllar. Con estos nuevos focos ya son 8 los detectados en la comunidad andaluza, que se pone a la cabeza en número de focos en España, superando a Castilla-La Mancha, que lleva 6 notificados hasta la fecha —todos en el municipio de Villaescusa de Haro. Los focos se reparten entre los municipios de Benamaurel, donde se detectó el primero y Cúllar y todos están relacionados entre sí con el primer foco detectado el 29 de septiembre pasado.

Aunque a efectos administrativos se contabilizan 8 focos, todos ellos localizados en los municipios de Benamaurel y en Cúllar, en la práctica hay solo 6 unidades epidemiológicas, pues los dos últimos focos detectados en el anejo de Cuevas del Luna en Benamaurel, en realidad es uno solo, pues se trata de dos ganaderías cuyos propietarios son un padre e hijo que mezclan su ganado a diario y aunque tienen distintos registros administrativos en realidad es un solo foco. Lo mismo sucede con los dos últimos focos detectados en el municipio vecino de Cúllar, concretamente en el anejo de Pulpite, donde son dos explotaciones situadas a muy poco distancia una de otra y cuyo ganado suelen estar en contacto entre sí. Por lo tanto de los 8 focos que informa el MAPA, los números 4 y 5 son una misma unidad epidemiológica y lo mismo sucede con los dos últimos detectados hasta ahora que serían los focos 7 y 8. Ayer jueves se procedió al sacrificio de las 250 ovejas de estas dos explotaciones ganaderas de Pulpite. Hasta el momento ya se han sacrificado una cifra muy próxima a las 1.500 cabezas.

Dentro de lo malo, lo positivo según indican los técnicos veterinarios, es que todos los focos están relacionados entre sí y no son focos aislados, lo que sería un problema aún más grave. El trabajo que se está realizando desde la Oficina Comarcal Agraria de Baza (OCA) por medio de los veterinarios, que son 6 en total, pues la Junta ha enviado un refuerzo, están localizando cada foco y todos parten del foco inicial, un cebadero de Benamaurel. En el último de los focos en Pulpite se ha demostrado que durante todo el verano el mismo camión ha estado acudiendo para el traslado del ganado para su compra o venta. « El que todas las ganaderías estén interrelacionadas entre sí acota el territorio de la epidemia por virus de la viruela del ovino y caprino».Desde la OCA se pide a los ganaderos cuyas explotaciones estén ubicadas en los 3 kilómetros de la zona de protección y los 10 kilómetros de la zona de seguridad que no mueva en ganado de sus explotaciones y no lo saquen a pastar para evitar que por el mismo lugar pasen otros rebaños y se contagien. En la zona de Pulpite, hay 20 explotaciones ganaderas y todas quedan inmovilizadas. La cabaña ovina en la comarca de Baza es de entre 50.000 y 55.000 cabeza, según el censo del año 2021.

Pueden ir al matadero

La Junta de Andalucía por medio de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera ha emitido una orden de carácter excepcional que posibilita el traslado de animales, ovejas y cabras de la zona de protección y seguridad si es para llevarlos al matadero. El protocolo a seguir en estos casos es avisar a la OCA quien enviará a los veterinarios para comprobar que el ganador este completamente sano, en cuyo caso se autoriza el transporte en un camión precintado que solo puede ser abierto una vez en el matadero, solo en los de Baza o Huéscar. La vigilancia es extrema y los veterinarios suelen visitar las ganaderías de la zona de vigilancia todas las semanas y son unas 200.

Paralelamente sigue vigente para los ganaderos de cabras el sacar la leche, pero todos deben de utilizar el mismo camión de transporte que envía la empresa Alimer y siempre el traslado de la leche es a la ciudad murciana de Lorca, según el acuerdo que alcanzaron los gobiernos andaluz y murciano. Esta leche en ningún caso es para consumir y si para su tratamiento en la elaboración de productos derivados.

Asimismo, cabe recordar que el virus de la viruela del ovino y caprino es una enfermedad no zoonósica que afecta exclusivamente a las especies ovina y caprina, sin que en ningún caso pueda transmitirse al ser humano, ni por contacto directo con los animales ni a través de productos de los mismos. Tampoco de transmite a otras especies de animales.