Actividad en la naturaleza en plena Sierra de Baza. J. U.

La nueva normativa del Parque Natural Sierra de Baza refuerza la conservación

El texto en vigor desde el inicio del año moderniza la gestión del espacio protegido, simplifica trámites y corrige errores históricos de zonificación

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Martes, 6 de enero 2026, 23:20

Comenta

La aprobación del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Sierra ... de Baza, en vigor desde el pasado 31 de diciembre, supone un paso decisivo en la actualización del marco normativo que regula este espacio protegido. La nueva planificación ha sido valorada de forma positiva por distintos colectivos por acercar la gestión del parque a la realidad social y económica del territorio, buscando un equilibrio entre la conservación de sus valores naturales y el desarrollo sostenible de las poblaciones que lo habitan.

