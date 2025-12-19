Nueva edición de la campaña del juguete No Sexista y No Violento en Baza

El Ayuntamiento de Baza vuelve a impulsar, un año más, la Campaña del Juguete No Sexista y No Violento, una iniciativa que alcanza ya su ... decimoséptima edición y que se ha consolidado como una referencia en la promoción de valores de igualdad y convivencia desde la primera infancia. La acción se desarrolla a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, con el respaldo del Instituto Andaluz de la Mujer.

La campaña se centra en concienciar a la población infantil y a sus familias sobre la importancia de elegir juguetes que no refuercen estereotipos de género ni fomenten conductas violentas, poniendo el acento en el juego como herramienta educativa y socializadora. En esta ocasión, la iniciativa llegará a los centros de educación infantil de 0 a 3 años del municipio, entre ellos Dama de Baza, Arco Iris, Santo Ángel, Primeros Pasos y Mediterráneo.

Representantes municipales han entregado cerca de trescientos juegos de dominó de madera, seleccionados por su carácter cooperativo, educativo y neutro. Se trata de juguetes pensados para fomentar la participación conjunta, la creatividad y el aprendizaje compartido, alejados de roles tradicionales asociados al género.

El mensaje central de la campaña se mantiene fiel a ediciones anteriores bajo el lema «Tu juguete es mi juguete, somos iguales», que aparece serigrafiado en cada pieza junto a una imagen simbólica y la identificación institucional. La intención es que los niños y niñas lleven estos juguetes a casa y se conviertan en transmisores de un mensaje de igualdad, contribuyendo a sensibilizar también a sus familias, especialmente en un periodo tan significativo como las fiestas navideñas y la llegada de los Reyes Magos.

Tras diecisiete años de recorrido, esta iniciativa de creación municipal ha contado con una amplia acogida en el ámbito educativo, destacando por su enfoque innovador al implicar directamente a los más pequeños en la difusión de valores coeducativos. Con ello, el consistorio reafirma su compromiso con la igualdad real desde las primeras etapas del desarrollo.

Desde el Ayuntamiento se subraya que el juego desempeña un papel clave en la formación emocional y social de la infancia, y se anima tanto a las familias como al profesorado a seguir colaborando en la construcción de entornos educativos basados en el respeto, la cooperación y la ausencia de estereotipos.