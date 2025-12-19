Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Entregando dominós de madera a los alumnos de las escuelas infantiles IDEAL

Nueva edición de la campaña del juguete No Sexista y No Violento en Baza

El ayuntamiento ha repartido 300 dominós de madera en las escuelas infantiles del municipio

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 19 de diciembre 2025, 17:41

Comenta

El Ayuntamiento de Baza vuelve a impulsar, un año más, la Campaña del Juguete No Sexista y No Violento, una iniciativa que alcanza ya su ... decimoséptima edición y que se ha consolidado como una referencia en la promoción de valores de igualdad y convivencia desde la primera infancia. La acción se desarrolla a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, con el respaldo del Instituto Andaluz de la Mujer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

