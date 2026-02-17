Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calio Alonso y Juan Ignacio Morro Villacian, embajador de España en Costa Rica IDEAL

El músico bastetano Calio Alonso recibe la Cruz de la Orden de Isabel la Católica

Desde hace cinco años Alonso desarrolla un gran trabajo acercando la música y tradiciones de España y Costa Rica

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 17 de febrero 2026, 08:43

El músico bastetano Calio Alonso Ramos recibió hace unos días la Cruz de la Real Orden Isabel la Católica en un acto celebrado en la ... Embajada de España en Costa Rica, país en el que reside desde hace cinco años y donde ha desarrollado una intensa labor cultural y musical. La ceremonia reunió a representantes institucionales, artistas y amigos del homenajeado en un ambiente cercano y emotivo.

