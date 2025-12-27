El muérdago pone en jaque a la Sierra de Baza

La Asociación Proyecto Sierra de Baza ha vuelto a mostrar su preocupación ante la magnitud alcanzada por la plaga de muérdago en el Parque Natural ... de la Sierra de Baza, que está afectando gravemente a los pinares de la zona norte del espacio protegido.

La asociación señala que, pese a la respuesta planificada y sostenida de la Junta de Andalucía ante el proceso de decaimiento forestal detectado en el año 2016, la plaga ha continuado extendiéndose en los últimos años. Las causas se encuentran directamente relacionadas con el estrés hídrico y el cambio climático, según constatan los técnicos del Parque Natural Sierra de Baza.

El muérdago mantiene su actividad fisiológica incluso en condiciones de sequía extrema, mientras que los pinos interrumpen la suya para reducir el consumo de agua. Este desequilibrio provoca la pérdida progresiva de vigor y, finalmente, la muerte de los ejemplares más afectados, especialmente aquellos que presentan implantación del parásito en la copa o en zonas próximas al fuste.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente continúa desplegando un amplio programa de actuaciones en el Parque Natural Sierra de Baza para frenar la expansión del muérdago, un hemiparásito que afecta gravemente a los pinares de la zona norte del espacio protegido.

Las encinas

Ante este escenario, la consejería aplica una estrategia de selvicultura adaptativa orientada a mejorar la resiliencia de las masas forestales, reduciendo la carga de muérdago y favoreciendo la presencia de especies frondosas como la encina, clave para conformar bosques mixtos más resistentes al cambio climático.

La Junta de Andalucía ha ejecutado actuaciones específicas de lucha contra el muérdago dentro de un programa global de tratamientos frente al decaimiento forestal, con una inversión total de 2.263.015 euros financiados con fondos Feader, dentro de una serie de actuaciones de tratamientos en el Parque Natural Sierra de Baza.

La inversión

De esta cantidad, 1,2 millones de euros se han destinado de forma directa al manejo de vegetación afectada por el parásito en los rodales de Bastidas y Fuente del Pino, dentro del monte público Sierras de Baza, y en el paraje de Las Corominas, perteneciente al monte público de Gor.

Las intervenciones se centraron en masas de pino negral, acompañadas en algunos casos por pino laricio y pino silvestre, y sustentadas sobre un estrato de regeneración natural de encina. Entre las medidas aplicadas destacan la eliminación de pies con grados de afección 2, 3 y 4, la poda de árboles con afección leve, la poda selectiva de encinas, la instalación de protectores de malla electrosoldada para salvaguardar la regeneración natural; y la construcción de fajinas para la fijación del suelo en laderas con fuerte pendiente.

Estas actuaciones permiten disminuir la competencia interespecífica, reducir la presión del muérdago y favorecer el establecimiento de una estructura forestal más equilibrada.

Desde la delegación territorial de la consejería se indica a este periódico que a estas medidas se suma un segundo bloque de intervenciones financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de la Palanca II de conservación de ecosistemas resilientes que se están ejecutando en la actualidad. Con una inversión de un millón, las actuaciones se desarrollan igualmente en los parajes de Fuente del Pino, Bastidas y Birlaque, centradas en mejorar la adaptación de las masas forestales del parque al nuevo contexto climático y sanitario

Paralelamente, la Consejería está ultimando un nuevo proyecto financiado con fondos Feder, orientado a continuar la lucha contra el muérdago en nuevas áreas del parque, especialmente en el Pinar de la Fonfría. Este proyecto prevé una inversión de 1.498.000 euros y pondrá el foco en favorecer la recuperación de prados y la expansión de frondosas, reforzando así la línea estratégica de creación de masas mixtas resistentes al decaimiento forestal.

La Junta apunta que todas estas actuaciones responden a criterios técnicos recogidos en la planificación forestal y en el diagnóstico fitosanitario del parque. Asimismo, constituyen la respuesta institucional a las preocupaciones trasladadas por colectivos y entidades sociales, incluida la asociación conservacionista Proyecto Sierra de Baza

La consejería reafirma su compromiso con la conservación del Parque Natural Sierra de Baza, garantizando la continuidad de los tratamientos necesarios para frenar la expansión del muérdago y fortalecer la resiliencia del ecosistema.