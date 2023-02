Miguel Ángel Azor y Roberto González candidatos del PP en Baza y Caniles

El Partido Popular ha presentado en un acto informal a los candidatos que encabezan sus listas electorales para las alcaldías de Baza y Caniles, Miguel Ángel Azor y Roberto González, estuvieron respaldados por el presidente de provincial del PP Francis Rodriguez y la presidenta local de Baza, Maria José Martín Gómez y algunos concejales y cargos del partido.

Ambos candidatos, es la primera vez que entran en política y concurren a unas elecciones. El encargado de presentar ante los medios de comunicación a ambos candidatos, fue el presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodriguez quien muestra su total confianza en que sus candidatos tienen muchas opciones de convertirse en alcaldes, ya que las dos personas que su formación presenta en estos municipios llegan dispuestas a dar el giro que necesitan las políticas locales y que reclaman sus respectivas poblaciones.

El presidente de los populares granadinos, estima que si logran el 40% del apoyo electoral le daría la alcaldía de Baza, en un escenario en el que Pedro Sánchez ya no está fuerte, Ciudadanos no existe y Vox no solo no es emergente, sino todo lo contrario, por lo que la situación del PP ahora es muy distinta a la del 2019 y pueden lograr mayoría absoluta en Baza.

Francis Rodríguez aprovechó su visita a Baza para anunciar que su partido va a celebrar un acto el próximo sábado 4 de marzo, en la Plaza de las Eras en Baza en el que se presentarán los 14 candidatos a las alcaldías de las comarcas de Baza y Huéscar, así como algunas de las propuestas que llevarán en su programa provincial y que les permitirán aspirar a hacerse con el gobierno de la Diputación, «gracias también al excelente trabajo que están haciendo sus compañeros de partido en la provincia».

El candidato a la alcaldía de Baza, Miguel Ángel Azor, dice haber sido él mismo quien ha dado el paso de aspirar a gobernar Baza, llegando a la línea de salida con mucha responsabilidad e ilusión, para llevar a cabo mejoras y nuevos proyectos, respaldado por el equipo que le va a acompañar y en el que estarán los actuales concejales, para hacerlo lo mejor posible. «Vamos va a trabajar para que los bastetanos no tengan que salir fuera y que vuelvan los que se han ido.»

Caniles

Roberto González Alonso, dice que ha dado el paso de entrar en política por el hecho de vivir en Caniles, un pueblo grande y olvidado del que cree que puede ser todo un referente para la comarca, con especial atención a la gente mayor y a unos jóvenes canileros que hace mucho tiempo que no disfrutan de nuevos proyectos para ellos. El cabeza de lista del PP para la Villa de Caniles, anuncia que dispone de unos proyectos interesantes para mejorar el municipio en todos los ámbitos. « Estoy deseoso de poderlos compartir, estamos terminando de perfilar la candidatura y empezar a trabajar como Caniles se merece».

Roberto González, adelanta algunos aspectos del programa electoral que incidirá en la mejora de las prestaciones sanitarias que tiene Caniles, que pasa por disponer de asistencia medica por las tarde En cuanto a sus proyectos más concretos dijo sentir especial interés por asuntos relativos a su actividad profesional ligada a la Sanidad, e importantes para la localidad, de los que destacó la necesidad de que Caniles disponga de asistencia médica por las tardes, que los canileros puedan echar mano de un sistema de transporte que los pueda trasladar al Hospital de Baza, en caso de necesidad.